話題のスーパー「トライアル」は本当に安くて便利なのか!?　ライターが自腹で買い物して見えてきたこと

2025年、全国展開する大手スーパーチェーン西友を、九州を中心に展開するディスカウント店・トライアルが買収するというニュースは、経済の専門家や業界関係者のみならず、多くの消費者にも驚きをもって受け止められた。

前回、2025年11月にオープンしたトライアル西友の第一号店『トライアル西友 花小金井店』のレポートをお伝えしたが、スーパー巡りが趣味のMさんと本記事ライターはその安さや品質のよさ、これまでにない品ぞろえに大興奮。

掲載した記事にも多くの方から「西友好きだったので、トライアル？ 何それ？ と思っていたが、行ってみて、肉の安さに驚いた」「夜8時ごろから、お惣菜やお弁当が信じられない安さに。ボリュームもあって大満足」「会計のしくみに最初戸惑ったが、すぐに慣れた。24時間やっているのもうれしい」とさまざまな声が集まった。

今回は、花小金井店以外にも合併前から展開しているオリジナル・トライアルが関東圏にもあると知り、年明け早々スーパー巡りツアーを再開。今回は、新たにスーパー巡りビギナーのKさんも加わり、西友と合併前の2010年から関東圏で営業していた『スーパーセンタートライアル藤沢羽鳥店』、さらにトライアルの新業態の都市型小型スマートストア『トライアルGO』に詣でることにした。

「スマートカート」利用は必須⁉

前回、前々回のスーパーツアーで、すっかりスーパー巡りの楽しさに味をしめた私。「毎日の義務感まみれの夕飯の買い物とは段違いに楽しかった！」とママ友ランチ会で報告すると、「今度はぜひ私も一緒に連れてって！」と立候補したのがKさん。

普段は徒歩圏内の2軒の地元スーパーしか使わないという保守派で、たまに「まいばすけっと」(イオン系の都市型小型スーパー)やお出かけついでにデパ地下を利用する程度のKさんは、ツアー当日に大きな保冷バッグを担いでワクワク顔で登場。

さっそくMさんの車で神奈川県の藤沢にある『スーパーセンタートライアル藤沢羽鳥店』へ。集合場所から約1時間半のドライブ中に、Mさんが私とKさんにトライアル攻略法を伝授してくれた。前回、記事化したツアー後にも何度か西友トライアル 花小金井店に通い研究を重ねたというMさんの最大のアドバイスは「スキップカート(通称・レジカート。スマートカートの一種)使用は必須！」だ。

スマホ苦手世代でも操作は意外と簡単だった

最近は、大手スーパーでも見かけるスマートカート。買い物しながら都度、カートに付属している端末で商品のバーコードを読み取ることで、レジ待ち時間が短縮できるというアレだ。途端に「えっ……」と尻込みするKさんと私。近所のスーパーにも導入されているけれど、実は一度も使ったことがない。それはKさんも同様らしい。

「使うには会員登録とか必要なんでしょ？ いろいろ記入したり暗証番号考えるとか、時間かかるんじゃないの？」「近所にトライアルないから、わざわざ会員になるのもねえ……」。スマホはそれなりに使うものの、新規のＩＴ系サービスには及び腰なアラ還世代の私たち。

「大丈夫。私もこの手のものは面倒くさいし、超苦手でやらないタイプなんだけど、これは簡単だった。最初はQRコードを読み込んで『SU-PAY』アプリをダウンロードするだけ。そしてSU-PAY にあらかじめお金をチャージするの。チャージが面倒、と思うでしょ。わかる。でも、これは事前にチャージもできるし、レジで不足分だけをチャージした形で補うこともできるのが便利なんだよね。本当に簡単だからハードル下げて、下げて」(Ｍさん)

スラッと「簡単」と言われても、コンビニのQRコード決済でも緊張する私にはやっぱりハードルが高そう……、と躊躇していると「便利なだけじゃなく、絶対お得だから！ 私が教えるからやってみて！」とＭさんは猛プッシュ。

会員登録しておけば現金で買い物する場合、200円(税別)ごとに買い物ポイントが1ポイントたまるが、プリカもしかくはSU-PAY を使うレジカートで買い物する場合は、1000円をチャージするごとにチャージポイントが5ポイント加算される仕組み。精算時には通常の買い物ポイントもたまるので、現金払いに比べると2倍のトライアルポイントが貯まるという。トライアルポイントはレジで1ポイント1円から使用可能。さらにレジカートを使った人だけが利用できるクーポンもあるのだとか。

「スマートカートのスキップカートも今回のツアーのアトラクションのひとつだと思って、やってみようよ！」というＭさんの言葉に背中を押され、ようやく乗り気になる私たち。

お店に入ると、入り口にずらりと並ぶスキップカート。Ｍさんに手伝ってもらいながらスマホにSU-PAYアプリを読み込んで会員登録。ひとり１台、カートのスキャナーにスマホをかざしてカートを引き出すと小柄なＫさんは早速「うわっ、普通のカートよりでかいし、ハンドルが高い！」とビビっていた。今度は事前に店内に設置されているチャージ機で SU-PAY にお金をチャージして、買い物スタートすることにした。

トライアルブランド野菜とカートの絶妙アシスト

前回、西友トライアル花小金井店に行ったときも感じたが、トライアルには生鮮食品も「トライアル」の名を冠したオリジナル商品が多い。たとえば野菜、キノコ類や果物などなど。ラベルや梱包資材に「TRIAL」の青いマークがついた製品は、トライアルと全国の生産者が共同で農作物の生産から販売まで一貫して取り組んでいる「トライアルファーム」産らしい。

ツアー当日もキャベツやキノコ、みかん、バナナなどに「TRIAL」マークを発見。

「なんかいつも行くスーパーとは全然、違う〜。珍しい野菜もあるし、カット野菜もオリジナルなんだね！」と興奮気味に次々に野菜をカートに入れるＫさん。でも、突然「あっ」とＫさんの手が止まる。「今、なんか音がした」とあわてるＫさんに「カートに入れる前に製品についているバーコードをスキャンするのを忘れるとその音が鳴るんだよ」とＭさんが教えてくれた。なるほど、そういう仕組みか。スキャン自体は初心者の私でもすぐに把握できた。

私が有機細切りたけのこ(198円)をカートに入れると、カートに付属する端末の画面にはすかさず「チンジャオロースの素」のクーポンが表示された。たしかに細切りたけのこを買うなら、チンジャオロースを作りたいと思う人もいるだろう。家にストックがあったので今回はパスしたが、食材の買い忘れを防ぎ、しかもお得になるなら、スキップカートの使用は「あり」だなと感じた。

端末画面には、購入しようとカートに入れた商品の関連アイテムだけでなく、そのとき通過した通路にあるお買い得なものやクーポンがあるものなども表示してくれる。私たちが子どものころ、親たちは新聞に入ってきたチラシをチェックし、○をつけたりしてお買い得品のために走り回った。今もデジタルチラシはあるが、スマホでみると画面が小さくて見落としや把握できない部分も多い。こうやってカートの端末がお買い得を表示してくれるのは、購入する側にとって便利だ。いや、それ以上に企業戦略としてもなるほどと感じた。

◇後編では、「スーパーセンタートライアル 藤沢羽鳥店」でのショッピング体験の続きと、新業態の都市型小型スマートストア「トライアルGO」の様子をレポートする。

