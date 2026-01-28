¡ÚÂ³Êó¡Û¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ3¾¯½÷¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡28Æü¤ÏÂÖÀª¶¯²½¤·¤ÆÁÜº÷¤âÈ¯¸«¤Ç¤¤º¡¡29Æü¤âÄ«¤«¤éÁÜº÷¤Ø
¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬1·î26ÆüÌë¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·¤Æ28Æü¤âÄ«¤«¤éÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¸«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¿·ºÂ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦Èõ¸ý¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó(14)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤Ï26Æü¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤Ï»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é²ÈÂ²¤¬¸á¸å7»þ50Ê¬¤¹¤®¤Ë¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äºâÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾åÃå¤ä·¤¤â¼«Âð¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÃå¤òÃå¤º¤ËÍçÂ¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï28Æü¡¢43¿ÍÂÖÀª¤ÇÄ«¤«¤éÈõ¸ý¤µ¤ó¤òÁÜº÷¡£¿·³ã»Ô¤ä½½ÆüÄ®»Ô¤Ê¤É¤«¤é¿ô½½·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢28Æü¤âÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï29Æü¤âÄ«¤«¤é½½ÆüÄ®»ÔÆâ¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥ì¥³¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï½½ÆüÄ®½ð¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÍíÀè¡§½½ÆüÄ®·Ù»¡½ð¡¡025－752－0110
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºë¶Ì,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾²ÃÈË¼,
¥À¥¤¥¹