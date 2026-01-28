京都FW原大智が海外移籍へ

京都サンガF.C.は1月28日、FW原大智が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日をもってチームを離脱すると発表した。

今後の去就については、正式に決定次第、改めて発表される。

26歳の原はFC東京U-18から2018年にトップチームに昇格。21年からクロアチアのNKイストラ1961、スペインのデポルティーボ・アラベス、ベルギーのシント＝トロイデンと欧州各国のクラブを渡り歩いた経歴を持つ。

2023年途中から京都に加入すると、191cmの長身を武器に前線の柱として活躍。同年は13試合7ゴール、24年は37試合8ゴールを記録。昨季は34試合に出場し5ゴールをマークし、Jリーグ通算では181試合に出場し51得点を記録している。

再び海外の舞台へ挑戦することとなったストライカーの突然の離脱発表に、SNS上では「悲しいけど、いってらっしゃい！」「もう少し見たかった」「このタイミングでかぁ…」「応援するのみ」「え？移籍するのは夏かなぁと思ってた」「とうとうこの日が来た」「心の準備が」「あらま！」「まさかのこのタイミングで？！」「ええぇぇーまじか」「やっぱりか」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）