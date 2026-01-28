はんにゃ川島の元妻･川島菜月、深夜に体調急変＆倒れて顔に…
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが26日、オフィシャルブログを更新。深夜に体調が急変し、救急外来を受診したことや顔に傷を負ったことを明かし、心配の声が寄せられている。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。 離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、「わいの第３の目が開放」と題してブログを更新した菜月さん。絵文字を交えながら「ちょっと色々あって遅くなっちゃった！！みんなお待たせ〜（待ってくれていると願う）」 とブログの更新が遅れたことを詫びつつ、前日の夜に起きた出来事を振り返った。
「昨日の夜、急に子宮がズキズキ痛くて一瞬動けなくなった」と明かし、その後いったんは回復。入浴や食事を済ませ、子どもたちと過ごしてから就寝しようとしたところ「陣痛のような痛みに苦しめられた」といい「子宮が痛いようなお腹を下したような、意識が飛ぶ感じ」と当時の状況を表現。そのままトイレに向かおうとした際に意識を失い、倒れてしまったという菜月さんは「目が覚めたときには床に倒れてこうなっていた」と顔に傷を負った姿の写真も公開。血が滴る状況だったことから「わい…ついに第３の目が開放」と菜月さんらしいユーモアを交えてつづった。
その後、子どもたちを寝かせた上で「病院に行った方が良い」と勧められ、救急外来を受診。点滴や採血、エコーなど複数の検査を受け、傷の処置も行ったという。母親が関東に引っ越してきていたことに触れながら「助かった」と感謝の思いを述べ、「昔ならママ友に頼まないといけなかった」「今は他にも助けてくれる人もいて恵まれている」「人の温もりを感じる」と人とのつながりのありがたさを実感したことも明かした。
また、処置後にトイレで鏡を見た際には、自身の姿に思わず笑ってしまったといい「この姿見ても好きだと言ってくれる人を愛することに決めました、よろしく」と前向きな言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「えーーーなっちゃん大丈夫ですか！？」「お大事に」「ブログタイトルのキレがハンパない」「痛そう」「ゆっくり休んでくださいね」「傷跡が残らず治りますように！」「ご自愛くださいね」「冷えちゃったり、疲れたりしたのかな？」「超しんぱいだよーーーーーー」「痛々しいお顔…」「近くにお母様がいて、本当に良かった」など心配する声が多く寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
