おばたのお兄さん、自身の幼少期の写真と息子の姿が瓜二つ
お笑い芸人・おばたのお兄さんが27日までにオフィシャルブログを更新。家族と友人家族で訪れた屋内型コミュニケーションパーク『サンリオピューロランド』 でのエピソード、さらにはおばたの幼少期の写真や家族での記念ショットなどを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。
25日、「妻と息子、初めてのピューロランドで即退場！」と題してブログを更新したおばた。家族と友人家族でピューロランドを訪れたことを報告し「ピューロランドは数年前に仕事で行かせて頂いて以来」と自身は久しぶりの来園だったことを明かした。
さらに「ちなみに、30年以上前、これは僕が５.６歳かな？ピューロランドに来ています！」と当時の写真も公開。「時代を感じる写真！笑」とつづり、幼少期の思い出を振り返った。
一方、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の息子にとっては、今回が初めてのピューロランド。ところが、「薄々感じてはいたんだけど、息子は薄暗い ところが苦手で、さらには人混みも好きじゃない」と明かし、その環境が重なったことで「今回はあんまりお気に召さなかったみたいです！笑」「すーぐ外に出る息子。笑」 とまさかの“即退場”となったことを報告。
それでも色鮮やかな装飾の前でキャラクターと記念撮影する家族ショットや屋外で撮影された家族写真、キャラクターのオブジェと並んだ息子の姿などとともに「初めてお友達と車でお出かけして、車中はとっても楽しんでいました」と別の場面では笑顔が見られたことも報告。「またどっか行こうね」と、次のお出かけへの思いもつづった。
この日、福岡で仕事があり、帰りの飛行機の中でブログを書いているというおばた。「たっくさんの方々に来て頂いて嬉しい。またくるね！」と感謝の気持ちを伝えた。
さらに、妻が夜遅くまで仕事の日は、自身が保育園へ迎えに行き、寝るまで息子と２人きりで過ごすことも明かし「スーパーウルトラ保育園のおかげでなんとか 共働きが出来ています」と育児と仕事を両立する日常について触れつつ「体力を温存するために少し寝ます。それでは、また！」とつづり、満面の笑みをみせる息子と寝そべりながら撮った父子ショットとともにブログを締めくくった。
この投稿にファンから「幼少期のパパと瓜二つ」「可愛い！もう可愛い！」「息子くんは、昔のおばた兄さんソックリ！」や「大分ハーモニーランドをオススメします」 「スーパーハードスケジュールお疲れ様です！」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
