ちょ、またクオリティ上がってる！（喜）【ファミマ】次、食べたい♡「新作ベーカリー」

【FamilyMart（ファミリーマート）】のベーカリーが、またまた進化しています！ ふんわり生地に濃厚ホイップ、香ばしいパイやリッチなデニッシュなど、今季は甘党もパン好きも満足できるラインナップ。どれもクオリティが高く、朝食にもおやつにもぴったりです。今回はそんなファミマの新作パンを4品ピックアップしてご紹介します。

甘党必見！「スイートドーナツ（ホイップクリーム）」

ふんわりとしたドーナツ生地に、シュガーグレーズとたっぷりのホイップクリームをサンドした贅沢な一品です。実食してみると、軽やかな口当たりながら、ホイップのコクとグレーズのシャリっとした甘さが絶妙にマッチ！ 朝食でコーヒーと合わせるのも、仕事中の甘味チャージにもおすすめです。

ふわもち食感がたまらない「カスタード & ホイップデニッシュ」

ふんわり柔らかなデニッシュ生地に、まろやかなカスタードとミルクホイップをたっぷり包んだ「カスタード & ホイップデニッシュ」は、粉砂糖のトッピングが見た目にも華やかで、冬らしいかわいさを演出しています。「パン食べ過ぎ」な@pan.oyatsuさんによると「生地のおいしさに目が丸くなる」ほどなのだとか！ クリームが主役と思いきや、そのギャップは体験してみるしか無さそうです。

贅沢三重奏「カスタードアップルパイ（チョコ入り）」

りんごジャム、カスタードクリーム、そしてチョコレートの3つの味が一度に楽しめるアップルパイ。ごろっと入ったりんごの果肉と、チョコの濃厚さと重なり合った贅沢な味わいが堪能できます。@pan.oyatsuさんいわく「かなりボリューミーでずっしり重みのあるパイ」だそうで、朝食やランチにも合わせやすそうです。

カリッと香ばしい「クレームブリュレ風クイニーアマン」

カラメリゼの美しさに魅了されて、思わず即買いしてしまったのが、こちらのクイーニーアマン。表面はパリッと香ばしく、中はふんわりデニッシュ。ブリュレのような甘い香りと濃厚なカスタードクリームが合わさり、まるで専門店のスイーツのような味わいでした。見た目も華やかで、ティータイムのお供や手土産にも喜ばれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里