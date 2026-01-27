TBSビジョン（現・TBSスパークル）、テレビ朝日、NHKで合計18年間番組制作に携わってきた映像ディレクターの井上大輔さん。2024年、独立を決意したときに、「100日後に会社を辞めるテレビ局員」というXアカウントを開設して話題を呼び、今では忖度のない発信で多くの共感を集めています。

Xアカウントを開設して１年が経った今、井上さんは「やりたいことにすべての時間を使えるようになった」と笑顔で語ります。

前編では、ドキュメンタリー番組制作へのこだわり、組織での葛藤、そして独立を決断するまでの道のりについて聞きました。

「100日後に会社を辞める」と制作への情熱

――独立前に「100日後に会社を辞めるテレビ局員」というXアカウントを始められましたね。

井上： はい。独立する前から「何をする人なのか」を知ってもらうことが大事だと思って始めました。カウントダウン形式がハマって、90日を超えてからフォロワーがグンと増えて、顔出しした100日目には4,000人になりました。今は1万人を超えています。

＜井上さんX（@quit_after100）より＞

――発信内容が「業界批判」と受け取られることもありました。

井上： そう受け取られることは多いんですが、僕としては批判しているつもりは全くないです。それに、今発信していることは、NHK時代もずっと言っていたことで、当時のほうがもっと辛辣でした（苦笑）。反響があるということは、僕の考えに間違いはなかったという証だと思っています。

――それだけ制作への愛が深いということなんでしょうね。そんな井上さんが制作に向かう中で、楽しさを感じる瞬間はどんなときですか？

井上： ちょっとひねくれているんですが、基本的に番組制作自体は苦しみの連続ですし、思い通りにならないことも多いです。ただ、エンドロールで自分の名前を見たときに、それまでの苦労がすべて昇華されるんですよね。だから、全部嫌いっちゃ嫌いですし、全部好きっちゃ好きです。

――苦労が多いからこそ、完成したときの喜びも大きいんですね。制作で特にこだわっているのはどんなことですか？

井上： こだわりは大きく2つあって、ひとつが取材です。事前準備で徹底的に取材対象者について調べます。というのも、僕は取材対象者になりきろうと思うタイプなので、その人が憑依するんじゃないかと思うぐらい徹底的に調べます。取材が始まった直後は、人間関係を築くために基本的な質問もしますが、徐々に様々な角度からの質問を重ねて、「その人の素の部分」をどれだけ抽出できるかに力を入れています。

もうひとつは編集・構成です。ストーリーの順番や、どの部分に焦点を当てるかなどは、この段階で決まります。僕の考えでは、 ドキュメンタリーとは単に取材対象者を記録するものではなく、僕自身がその人から受けた印象や感情を視聴者に伝える作品 です。その感覚を追体験してもらえるよう意識して編集しています。

――徹底的に下調べをして構想を立てても、実際に撮ってみたら想定と違った、なんてこともあるのでは？

井上： ありますね。でも、そういう予想外の瞬間ほど燃えます。だって、それがなければドキュメンタリーにはならないですから。世の中に出ている情報をベースに準備した上で、現場で「そうきたか！」という驚きや感情を発見する瞬間が大好きなんです。自分がどれだけその人に驚き、感情的になれるかを見つけるのが面白いですね。

組織の中で感じた違和感とキャリアの選択

――井上さんは、会社員時代に組織の中でジレンマを抱えていたことを、SNSやYouTubeなどでも公表されています。実際に働く中で、「自分には合わないかもしれない」と感じたのは、どんな場面だったのでしょうか。

井上： そうですね。組織そのものが悪いとは思っていませんが、働くうちに「自分はあまり組織向きではないかもしれない」と感じる場面は多々ありました。クリエイターとして、もっと自由に発想したい、それを形にしたいという気持ちが強かったんです。

それを最初に感じたのは、1社目に入ったばかりのときでした。定例会議に時間を割かれるのが嫌で、同期に「会議には暇な人が出ればいいのに」とこぼしたところ、きつく叱咤されてしまいました。当時の僕は、叱られた理由が全く分からなかったのですが、今考えると、会社員としての自覚が足りないと言いたかったのでしょう。このときに、「自分は組織の中にいるタイプじゃないのかも」と思ったのを覚えています。

――1年目から違和感があった中で、働き続けられた理由は何でしょうか？

井上： 当時は、キャリアを積んでいいポジションに就けば、ジレンマやしがらみを感じずに、自分のやりたいことができると思っていました。実際に、制作会社では順調にステップアップして、仕事の幅も裁量も広がりました。でも、制作会社では、自分が本当にやりたいことはできないと感じて、テレビ局員を目指しました。当時、NHKも受けましたが結果は叶わず、最終的にテレビ朝日にご縁をいただいた形です。

――テレビ朝日からNHKへ転職されたのはなぜですか？

井上： 理由はふたつあります。ひとつは、プロデューサーになると現場から離れなければならないことです。テレビ朝日でも出世はできたのですが、それがずっと引っかかっていました。

ふたつ目は、当時のテレビ朝日にはドキュメンタリー番組がなかったことです。仕事にはやりがいを感じていましたが、やはりドキュメンタリーを作りたいという気持ちがずっとありました。なので、局員としてドキュメンタリーに携われるNHKへ転職しました。

現場主義が生んだジレンマ

――念願のNHKで働き始めて、現場での仕事はどうでしたか？

井上： 理想を持って入ったんですが、想像とは違いましたね。組織のルールに従うことは大事ですが、現場にいると「こうしたほうが効率的なのに」と思う場面も多く、もどかしさを感じました。

今となっては笑い話ですが、あるとき、上司に会議を減らせないかと相談したら、「会議を減らすかどうか、会議をしよう」と言われて（笑）。組織として必要なステップだと理解はできますが、現場目線とのギャップを強く感じ、自分には合わないなと実感しました。こうしたジレンマは、その後も何度も経験することになりました。

――そうした現場でのジレンマを具体的に感じたのは？

井上： わかりやすいものだと、現場にいない人たちがVTRをチェックして、自分が作った核の部分を変えようとしてきたときですね。具体的には、2019年に香港デモのドキュメンタリー制作の際、民主派の報道カメラマンを取材していたのですが、報道規制が厳しくなり、彼は故郷の香港を出ることになりました。

飛行機が飛び立つシーンには、彼から聞いた話をもとに「期待もあるし、悲しみもある」とフラットなナレーションを付けました。しかし、デスクから「このシーンの彼は悲しいに決まってる」という意見が出てきたんです。デスクとしては番組全体の方向性や視聴者の理解を考えた上での判断だったと思うんですが、現場での状況を直接見ていない人の意見に納得できず、最終的に6時間近く議論しました。

出来上がった番組自体はいいものでしたし、僕自身も会社員として評価していただけましたが、こうしたやり取りは何度もありましたね。

2024年、理想と現実のギャップを越えて独立を選ぶ

――そうしたジレンマが蓄積していって、独立を決断したのはいつごろですか？

井上： 実は、1社目のTBSビジョン時代から独立自体はずっと頭の片隅にありました。ただ、実力がないまま辞めても、活躍できる自信がなかったので、まずは実力をつけてからにしようと考えていたんです。

そのひとつの基準が「何かの賞を取ったとき」だったんですが、実際にジャーナリズム賞を取っても状況は変わらず、結局は自分で道を切り開いていくしかないんだと考えるようになりました。

――最終的な決断に至ったきっかけは何だったのでしょうか？

井上： 2024年に、世論とマスメディアのズレを強く実感したことです。マスメディアで発信している情報よりも、SNSで交わされている議論や熱量が、現実の世論に近いと感じる場面が増えてきて、「この環境では、自分が本当にやりたいことや、世の中に貢献できる仕事を十分にできない」と思うようになりました。

――入局当時に抱いていた理想とのギャップが大きくなっていたんですね。

井上： そうですね。僕がテレビ業界に入ったころは、黄金期とまではいかなくても、まだまだテレビが輝いていた時代でした。就職自体も簡単ではない中で、大志を抱いて飛び込んだんです。ところが、ようやく自分が一番力を発揮できる時期になったのに、世間からは「オワコン」と見られる状況になっていて……。そのとき、「ここに居続けるより、自分で新しい挑戦に踏み出すべきだ」とはっきり思い、独立を決めました。

不安と向き合い、決断を言語化する

――独立は大きな決断だったと思います。当時、不安に感じていたことはありましたか？

井上： 一般的に言われるような不安は全部ありました。仕事はあるのか、経済的にやっていけるのか、家族を養えるのか。正直、めちゃくちゃ不安でした。ただ、その不安を抱えたまま辞めるのは違うなと思って、自己分析をしました。「なぜ辞めたいのか」「辞めたら何が変わるのか」を、全部書き出してみました。

――どんな視点で書き出していったんですか？

井上： 基本的には、辞めるメリットとデメリットです。あと、辞めたら何がしたいのかも書き出しました。主なメリットは、「自由な時間が増える」「子どもと過ごす時間が増える」「無駄なストレスが減る」。主なデメリットは、「安定して稼げなくなる」です。意外とデメリットが少なくて、「これなら何とかできそうだな」と冷静に考えられるようになりました。

――メリットとデメリットを書き出したことで、逆に背中を押された感覚もあったんですね。

井上： そうですね。「スキル」と「やりたいこと」をマトリックスで整理したのも大きかったです。自分にはスキルがあって、やりたいこともはっきりしている。その2つが重なっているなら、外に出ても仕事は作れるし、ちゃんと稼げる道もあるなと感じました。会社にいるメリットとデメリットを改めて比べてみて、それが今の自分の優先順位に本当に合っているのかを考えたときに、「あ、もう大丈夫だな」と腑に落ちたんです。

――その自己分析をしていなかったら、独立は選ばなかったと思いますか？

井上： はい。正直、これをやっていなかったら、まだ会社にいたと思います。自己分析を通して、自分の状況をちゃんと整理できたことで、腹をくくることができました。だから、辞めると決めてからは迷いもなくて、本当にスムーズでした。

徹底的な自己分析を経て、独立を決意した井上さん。18年間、組織の中で磨いてきたスキルと、現場で積み重ねてきた実績を携えて、新たなステージへ進みます。後編では、独立後のリアルな日々と、これから描いているビジョンについて聞きました。

後編： 「正直者がバカを見ない世の中に」元NHKディレクター・井上大輔の独立後の挑戦

プロフィール 井上大輔（いのうえだいすけ） 井上大輔（いのうえだいすけ） 映像ディレクター。TBSビジョン、テレビ朝日、NHKの3つの放送局で18年間番組制作に携わり、『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』『世界遺産』『夢の扉+』などの番組を手がけた。「本当のことを伝えたい」という信念のもと、2025年4月に独立、株式会社草莽映像を設立。 YouTube“経営者ドキュメンタリー”『野望家たち』を制作。 X（旧Twitter） @quit_after100 公式HP 株式会社草莽映像 X（旧Twitter） @quit_after100 公式HP 株式会社草莽映像

取材・文：安倍川モチ子

撮影：川戸健治

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那