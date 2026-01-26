参加登録開始！石油化学工業協会「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）福岡大会」

石油化学工業協会は、アジア石油化学工業会議「APIC 2026」福岡大会を、2026年5月28日〜29日にヒルトン福岡シーホークにて開催します。

本大会の参加登録受付を開始しました。

石油化学工業協会「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）福岡大会」

開催概要

開催日時：2026年5月28日(木)〜29日(金)

開催場所：ヒルトン福岡シーホーク

主催：石油化学工業協会

テーマ：「化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する」

現在の日本の石油化学産業は、需要が低水準にとどまる中、特に中国の設備増強に伴うアジア市場の需給バランス悪化が重なり、厳しい事業環境に直面しています。

こうした状況を背景に、業界再編の動きも見られます。

このような中で開催されるAPIC福岡大会は、加盟各国の最新動向を把握するうえで、極めて有意義な機会となります。

今回は「化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する」をテーマに、世界的な脱炭素対応やアジアを取り巻く供給過剰などの課題に対して、加盟国・地域の業界団体トップのスピーチや各種講演が予定されています。

アジア石油化学工業会議（APIC）とは

アジア石油化学工業会議(APIC)は、もともと東アジア石油化学工業会議(EAPIC)として1979年に韓国、日本、台湾の協会によって石油化学業界の成長を促進するために発足しました。

その後マレーシア、タイ、シンガポール、インドが加わり、今回で44回目を迎えるAPICは石油化学業界の一大イベントとして、世界中から1,500人以上が集まり、石油化業界関係者の情報交換とビジネスネットワーキングの重要なプラットフォームの機能を果たすものです。

主な参加メリット

アジア加盟国・地域の業界団体トップのスピーチや各種講演聴講が可能世界的な脱炭素対応やアジアを取り巻く供給過剰などの課題への最新の取組みの紹介トップマネジメント層を含む石油化学業界の人的交流や情報共有の機会創出

参加登録・費用

下記の特設WEBサイトで参加登録を受け付けております。

https://apic2026.jp/ja/registration.html

石化事業関係者およびメディア関係者のご参加をお待ちしております。

参加費用

一人あたり US＄900*の円貨相当額

*適用レート等の詳細はサイトでご確認ください。

登録締め切り

ご宿泊を含めた参加登録：2026年4月7日(火)日本時間15時30分までご宿泊のない最終登録締め切り：2026年4月23日(木)日本時間15時30分まで

お支払い

お支払いはクレジットカード決済のみとなります。

JCB・ダイナースクラブ・ディスカバー・銀聯のカードブランドは利用できません。

“Temporary Registration Confirmation” のEmailが発行されてから暦日で5日以内に支払いを完了する必要があります。

支払い締め切り日までに支払いがない場合には、参加登録がキャンセルとなります。

キャンセルポリシー

2026年4月23日15:30(日本時間)までは全額返金されます。

※返金の際には所定の決済手数料を差し引いた金額が返金されます

2026年4月23日15:30(日本時間)以降は返金不可となります。

英語版の公式サイトも用意されています。

前回APIC2025・タイ大会レポート

前回のAPIC2025・タイ大会では登録者数945名(35か国)で、日本の石油化学企業関連の参加者は100名以上でした。

大手調査会社によるケミカル・マーケティングセミナーでは、世界の石化産業の現状と展望、オレフィン関連の事業環境、サステナビリティへの取組み等が紹介されました。

また、関税政策、地政学的緊張や経済の不確実性の長期化に関するトピックス、設備の合理化推進、企業間の連携強化、脱炭素化とコスト回収のメカニズム構築についての提言やサステナビリティをキーワードにリサイクル推進、バイオ技術、水素・メタール等の低炭素エネルギーに関するプレゼンテーションが行われました。

プレゼンテーションを行った企業とテーマは以下の通りです。

S＆P Global ： High-stakes race demanding endurance and determinationCMA ： Petrochemical value chain outlookICIS ： Geopolitics, Energy Transition, Sustainability and the future of petrochemicalsArgus ： Asian petrochemical HubMcKinsey ＆ Company： Unlocking value through AI ＆ AnalyticsCNCIC ： China’s role in shaping the future of the Asian petrochemical market

APIC福岡大会は、アジアの石油化学業界の最新動向を把握する上で有益な機会となるでしょう。

石油化学工業協会「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）福岡大会」の紹介でした。

石油化学工業協会「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）福岡大会」のよくある質問

Q. 開催日はいつですか？

A. 2026年5月28日(木)から29日(金)までの2日間です。

Q. 会場はどこですか？

A. ヒルトン福岡シーホークです。

