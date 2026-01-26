可愛らしいキャラクターを扱う文具ショップ！「Ho Hope 1977 吉祥寺店」オープン
韓国のHM GROUPの日本法人であるHM PLUS JAPAN株式会社は、韓国発の可愛らしいキャラクターを扱う文具ショップ「Ho Hope 1977」 を東京・吉祥寺にオープンした。同店では、「日常に遊び心を添える」をテーマに厳選したキャラクターアイテムを通じてお客様の生活がより豊かになるような空間作りを目指していくとしている。
■可愛らしいキャラクターグッズが豊富にそろう
店舗に足を踏み入れると、Paorang（パオラン）が来店客を温かく迎えてくれる。
左手には写真映えするスポットが設けられており、スマートフォンで撮影した写真をSNSに投稿できる。
STHER BUNNY（エスターバニー）グッズも豊富にそろえている。
こちらのノート。カバーは銀イオンを含むゼオフィト成分によるコーティングにより、表面の清潔さを維持する。
来店客は、ペンの試し書きをすることができる。
インスタのスポットも設置されている。
＜店舗情報＞
店名: [Ho Hope 1977]
グランドオープン日: 2026年1月24日 (土) 10時〜20時
所在地: 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目26-2NAKAMICHI GARDEN 1階
電話番号: 080-3691-8584
営業時間 10時から20時まで
定休日: 毎週月曜日
アクセス： JR・京王井の頭線 「吉祥寺駅」 より徒歩約5分
