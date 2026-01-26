¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î°Õ³°¤Ê¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Ë¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¶Ã¤¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦»°±ºæÆÊ¿¤È¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÀïÎ¬¤È±¿¤ò¶î»È¤·¤Æ¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF season£²¡Ù#£±¤ò£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ØSTAR CHIP GOLF season£²¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°±ºæÆÊ¿¤¬¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅÒ¤±¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥´¥ë¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2025Ç¯£³·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤ÎÂÔË¾¤ÎÂè£²ÃÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦Æ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬¥³¡¼¥¹²òÀâ¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÃ´Åö¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÇë¸¶ºÚÇµ²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£
£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¤Î#£±¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¾Þ¶â220Ëü±ß¤ò·ü¤±¡¢»°±ºæÆÊ¿¡õµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¥Ú¥¢¤ÈµÈÂ¼¿ò¡õ¶¶ËÜ´ÄÆà¥Ú¥¢¤¬·ãÆÍ¡££±ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¤Ç£±pt¡×¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç£²pt¡×¤Ê¤É¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ò¡Ö102¡×¤À¤È¸ì¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬½é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÆ£ÅÄ¥×¥í¤â¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤¤ì¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àµÈÂ¼¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»°±º¤¬¡ÖÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¶¶ËÜ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¡¢±·²°¤µ¤ó¤Î¤´É×ÉØ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥´¥ë¥Õ¤Ï¡Ë¹â¹»À¸¤Îº¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¡Ê¼ýÏ¿¤Ï2025Ç¯¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥´¥ë¥ÕÎò¤¬10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤¬´°àú¤Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºµÈÂ¼¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢£±ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ï»°±º¡õµÈÅÄ¥Ú¥¢¤¬¥Ñ¡¼¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÀ©¤Î£±pt¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢£³ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¡¢£±ÂÇÌÜ¤ÇºÇ¤â¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¿Í¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Á¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¥ë¡¼¥ë¤âÄÉ²Ã¤Ë¡££´ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±pt¡×¡ÖÌÚ¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±pt¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£µËç¤Î¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°±ºæÆÊ¿¤Ï285¥ä¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨¤Î½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÁûÁ³¡£°ìÊý¡¢µÈÂ¼¡õ¶¶ËÜ¥Ú¥¢¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢»°±º¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ£±pt¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤âÂ³¤¤¤Æ¶¶ËÜ¤â¥Ü¥®¡¼¤Ê¤¬¤é¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¡£¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬¶¶ËÜ¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê³ÍÆÀ¥Á¥Ã¥×¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à£±pt¤ÈÊÂ¤ÖÂçÀÜÀï¤Ë¡£
¼¡½µ£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡ØSTAR CHIP GOLF season£²¡Ù#£²¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë»×¤ï¤ºµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬ÂçÀä¶«!? ¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤¬´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¡¼¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù´°Á´·èÃå¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ØSTAR CHIP GOLF season£²¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°±ºæÆÊ¿¤¬¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅÒ¤±¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥´¥ë¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2025Ç¯£³·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØSTAR CHIP GOLF¡Ù¤ÎÂÔË¾¤ÎÂè£²ÃÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦Æ£ÅÄ¸÷Î¤¤¬¥³¡¼¥¹²òÀâ¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÃ´Åö¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÎÇë¸¶ºÚÇµ²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ò¡Ö102¡×¤À¤È¸ì¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬½é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÆ£ÅÄ¥×¥í¤â¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤¤ì¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àµÈÂ¼¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»°±º¤¬¡ÖÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¶¶ËÜ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¡¢±·²°¤µ¤ó¤Î¤´É×ÉØ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥´¥ë¥Õ¤Ï¡Ë¹â¹»À¸¤Îº¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¡Ê¼ýÏ¿¤Ï2025Ç¯¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥´¥ë¥ÕÎò¤¬10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤¬´°àú¤Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºµÈÂ¼¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Á¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢£±ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ï»°±º¡õµÈÅÄ¥Ú¥¢¤¬¥Ñ¡¼¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÀ©¤Î£±pt¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢£³ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¡¢£±ÂÇÌÜ¤ÇºÇ¤â¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¿Í¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥Á¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¥ë¡¼¥ë¤âÄÉ²Ã¤Ë¡££´ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±pt¡×¡ÖÌÚ¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±pt¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£µËç¤Î¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°±ºæÆÊ¿¤Ï285¥ä¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨¤Î½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÁûÁ³¡£°ìÊý¡¢µÈÂ¼¡õ¶¶ËÜ¥Ú¥¢¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢»°±º¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ£±pt¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤âÂ³¤¤¤Æ¶¶ËÜ¤â¥Ü¥®¡¼¤Ê¤¬¤é¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¡£¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬¶¶ËÜ¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê³ÍÆÀ¥Á¥Ã¥×¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à£±pt¤ÈÊÂ¤ÖÂçÀÜÀï¤Ë¡£
¼¡½µ£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡ØSTAR CHIP GOLF season£²¡Ù#£²¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë»×¤ï¤ºµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬ÂçÀä¶«!? ¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤¬´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¡¼¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ØSTAR CHIP GOLF season2¡Ù´°Á´·èÃå¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.