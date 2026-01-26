¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¡×¤Ë¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°Õ³°¤¹¤®¤ë¿©ºà¡¡À¤³¦½é¤Î³Ø½ÑÅª¥ì¥Ó¥åー¤¬¼¨¤¹¶Ã¤¤Î¸ú²Ì
¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤¬ßÖ¤áÊª¿©ºà¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀøºßÅª¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù¤ë¤È¼÷Ì¿¤¬5Ç¯¤Î¤Ó¤ë¡© ¸¦µæ¤Ç¤Ï»éËÃ´Î¤¬¸º¾¯¤·¤¿²ÌÊª
¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î³Ø½ÑÅª¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡¢À®Ä¹¤ÎÁá¤¤ÃÝ¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢·ìÅüÃÍÄ´Àá¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿´Â¡ÊÝ¸î¸ú²Ì¤Þ¤Ç»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò»Ï¤á¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤ÇÄ¹Ç¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥±¥Î¥³¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÉý¹¤¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥¢¥ó¥°¥ê¥¢¡¦¥é¥¹¥¥óÂç³Ø¤ÎÀìÌç²È¤é¤¬¡¢¥Ò¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Î×¾²»î¸³¤È¥Ò¥ÈºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¼¼¸¦µæ¤Î¾Úµò¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Æ±¸¦µæ¡£É®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¸ø½°±ÒÀ¸¸¦µæ¼Ô¤Î¥êー¡¦¥¹¥ß¥¹¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤Î¸úÇ½¤ÏËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´Â¡ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ½è²ÄÇ½À¤ò´Þ¤à¡¢²æ¡¹¤¬ÆÃÄê¤·¤¿Ê£¿ô¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ï¡¢ÃÝ¤È¤½¤ÎÃê½ÐÊª¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»éËÃÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ê¥¿¥±¥Î¥³¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄ²Æâ´Ä¶½Å»ë¤Î·ò¹¯¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÇÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò²þÁ±¡¢Í³²Êª¼Á¤¬Ä²ÆâÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²´â¥ê¥¹¥¯Äã²¼¤È¤âÄ¹Ç¯´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤ÇÃÝ¤ÎÀÝ¼è¤¬·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²þÁ±¤·¡¢·ìÅüÃÍ°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê·òÁ´¤Ê·ìÃæ»é¼Á¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°¶Ì¡×¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À©¸æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´·ì´É¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Â¸³¼¼¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Í±×¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¹ñ¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µー¥Ó¥¹¡ÊNHS¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏÉÂµ¤¸å¤ÎÄ²Æâ¥Ð¥é¥ó¥¹²óÉü¤ò½õ¤±¡¢²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÝ¤Ë¤Ï¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤È¹³»À²½ºîÍÑ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë²½¹çÊª¤Ï¹â²¹Ä´Íý¡Ê¥íー¥¹¥È¤ä¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¡Ë»þ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÍ³²¤ÊÆÇÁÇ¤Î·ÁÀ®¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë