2¾ì½êÏ¢Â³V¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬²ñ¸«¡¡¿·Âç´Ø20Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¡¡¹Ë³Í¤ê¤Ø¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç06Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡¢»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬Àé½©³Ú¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Ï¡Ö¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5Ê¬¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½éÍ¥¾¡¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀèÆ¬¤Ç¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤âÂç´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï¡ÖÁ´Á³¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢06Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£½Õ¾ì½ê¤Ï¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤à¤¬¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£°ÂÀÄ¶Ó¤é¤·¤¯³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ø¤ÏÍ¥¾¡·èÄê¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤ÇÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¨¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÁêËÐ¤Ë¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤ÆÁêËÐ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Ç¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¸å¡¢3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÊ¿Ëë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ1937Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÁÐÍÕ»³°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¡½¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³V¤òÃ£À®¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¹Ë³Í¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¾È¹ñ¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç´Ø2¾ì½êÄÌ²á¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤Ç¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ì¤ÐÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¡¢»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×7¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ê¤éÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤òÈ´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þ°ÂÀÄ¶Ó¡¡¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡áËÜÌ¾¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡Ë2004Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ó¥ó¥Ë¥Ä¥¡½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë22Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤·23Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£24Ç¯¶å½£¾ì½ê¿·½½Î¾¡£25Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·Æ±Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·¾®·ë¡£26Ç¯½é¾ì½ê¿·Âç´Ø¡£Í¥¾¡2²ó¡£¼ì·®¾Þ1²ó¡¢´ºÆ®¾Þ2²ó¡¢µ»Ç½¾Þ3²ó¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢140¥¥í¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¡£