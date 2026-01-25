なにかと忙しい子育て中。思うように家事や片付けが回らないことから、ときにはイライラすることもあるかもしれません。そんななか、整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）は、「がんばらなくても整う」暮らしの仕組みづくりに成功。今回は、ミニマルに暮らすあさこさんに、今日から取り入れられる「すっきり暮らすコツ」について教えてもらいました。

1：本当に必要なものだけを残す

部屋の片付けでは、「収納を工夫する」ことを思い浮かべがちですが、じつはいちばん大切なのは“量を減らすこと”。

【写真】あまり使わない靴の収納場所

整理収納アドバイザーの視点から見ても、収納（しまうこと）よりもまずは整理（要・不要を区別すること）がとても大切なのです。

ものが多いほど、管理や判断にエネルギーが必要になります。私は「いつか使うかも」「高かったから」といった理由で残していたものを、思いきって見直しました。すると、収納に余白ができ、探し物や片付けにかかる時間も大幅に短縮。

すっきり暮らすための判断基準はシンプルで、「今の私や家族に必要かどうか」。未来の不安より、今の暮らしを大切にすることで、心まで軽くなっていきました。

2：動線を整理して、アクション数を減らす

すっきり暮らすためには、ものの量だけでなく「取り出しやすさ」「しまいやすさ」も重要です。

使ったあとに「しまうまでに距離がある」「しまうまでの動作回数が多い（扉をあける→フタをあける）」など、元に戻しにくいものはありませんか？ そういう小さな障がいが、家族にとっては“しまえない”原因にもなります。

以前の私は、「見た目重視」で白の収納ケースで統一し、ラベリングをしていました。でもそれでは、どこになにがあるかパッと見ではわからず、使いにくかったのです。

人によって、過ごしやすい状況は変わると思いますが、私は「ワンアクションで取れる・戻せる」を意識しています。結果、元に戻すハードルが一気に下がり、すっきりした空間を保てています。

3：置き場所の「固定観念」に縛られない

「靴は玄関」「書類はリビング」「ストックは収納棚」こうした“思い込み”が、日々の暮らしを圧迫していることもあります。

たとえば、ほとんど履かない靴。玄関に置いておく必要があるのでしょうか。わが家では「夫の登山用の靴」はほとんど履きません。そのため、あえて玄関に置く必要はないと思い、夫のクローゼットに移動させました。

「年1回使うか使わないか」というものが原因で、よく使うものたちの置き場所に困るくらいなら、「靴は玄関」という常識にとらわれずに、別の場所に置けばいい。

固定観念にとらわれず、置き場所も自由に決めていきましょう。

「ものを減らし、動きを減らし、思い込みを手放す」。その積み重ねが、日々の余白と心の穏やかさにつながっていきます。

“ちゃんとしなきゃ”を手放して、自分と家族にとって心地いい暮らしを見つけてみてください。