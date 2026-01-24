新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてプロ麻雀リーグ「Mリーグ」のパブリックビューイングイベント『Mリーグ2025-26プレミアムナイト』の模様を２月６日（金）17時より独占生放送することを決定。また、本ライブのチケットを1月23日（金）より販売開始した。



このたび「ABEMA PPV」で独占生放送が決定した『Mリーグ2025-26プレミアムナイト』は、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のパブリックビューイングイベント。「Mリーグ2019-20」より始まり、６回目の開催となる本イベントは、試合観戦に加え、来場者プレゼント企画や全Mリーガー40名が集結するスペシャルステージなど盛りだくさんの内容でお届け。



なお、本放送は、「ABEMA PPV」にて１月23日（金）17時からチケットの販売を開始し、3,500円（税込）で視聴することができる。



（C）M.LEAGUE