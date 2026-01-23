¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÊ£¿ô¤Î¶¼Ç÷Èï³²¡¡±¿±Ä¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¡Ö·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖiLiFE!¡×¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖHEROINES¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤¬23Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿HEROINES¡¡ÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±°ì¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¥áー¥ë¤¬ÊÀ¼Ò°Ê³°¤Î´Ø·¸³Æ½ê¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËºòÆüÉÕ¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¼Ç÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë½ê³í·Ù»¡½ð¤ØÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐ±þºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¤·¡¢±ÕÂÎÊª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ò´Ç²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·º»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Þ¤á¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë