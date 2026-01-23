焙煎宇治抹茶で包んだ！ブルボン「ミニルマンド宇治抹茶」

ブルボンは、サクサクのクレープクッキーを抹茶クリームで包んだ「ミニルマンド宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。

長年愛され続ける「ルマンド」のミニサイズ版に、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した香り高いフレーバーが登場。

軽やかな歯ざわりと上品な抹茶の香りが楽しめる、この時期だけの特別なルマンドを紹介します。

ブルボン「ミニルマンド宇治抹茶」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店、一部コンビニエンスストアなど

価格：オープンプライス

内容量：121g(個装紙込み)

賞味期限：8カ月

「ミニルマンド宇治抹茶」は、幾重にも重ねた薄いクレープ生地を、特製の抹茶クリームでコーティングした商品です。

ルマンドならではの「サクサク」とした香ばしい食感はそのままに、京都府産焙煎宇治抹茶の豊かな香りが口いっぱいに広がります。

奥深い風味の焙煎宇治抹茶

使用されている抹茶は、軽く火入れを行った「焙煎宇治抹茶」です。

これにより、抹茶の心地よい苦味だけでなく、香ばしく奥深い風味が引き出されています。

繊細なクレープ生地の食感と相まって、ついつい手が伸びてしまう上品な味わいに仕上がっています。

ひとくちサイズで食べやすく、個包装になっているためシェアにも最適。

一部のコンビニエンスストアでも販売される予定ですので、見かけた際はぜひチェックしてみてください。

ブルボン「ミニルマンド宇治抹茶」の紹介でした。

