「マジで見とれる」27歳の女子バレー日本代表、白のパンツスーツ姿を披露「カッコいい！モデルでもいけますね！」
宮部藍梨がパンツスーツ姿を披露し反響を呼んだ(C)Getty Images
バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が自身のインスタグラムで普段見られない貴重なパンツスーツ姿を披露し、ファンから大きな反響が寄せられた。
【写真】「脚長〜い」女子バレー宮部藍梨が披露した白のパンツスーツ姿をチェック
宮部はインスタで「DIOR ADDICT SWEET SHOPへ行ってきました 目に飛び込んでくるもの全てが上品で可愛いく、甘さの中に遊び心を感じる世界観が広がっていました」と綴り、「誰でも思わず手に取りたくなるようなキュートなボトル」と、白のパンツスーツ姿で香水のボトルを手にする写真などを投稿している。
これには、日本だけでなく海外のファンも反応し、「あいりちゃん、とっても素敵」「カッコいい！モデルでもいけますね！」「脚長〜い」「最高！」「綺麗だなあ」「マジで見とれる」「旦那さんにして欲しいです」「スーツもピンクの世界観もお似合いです」と、絶賛の声が届けられた。
身長181センチを誇る27歳は、日本代表ではミドルブロッカーとして活躍。SVリーグでは、所属のヴィクトリーナ姫路で今季からオポジットへとポジションを変更してプレーしている。
