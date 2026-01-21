パンサー尾形の妻、娘と『今日好き』鑑賞「母子できゃーきゃー」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが19日、オフィシャルブログを更新。長女・さくらちゃんと一緒に人気恋愛番組を楽しむ“母子鑑賞会”の様子を公開し、ほほえましい反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「鑑賞会ですっ！！」と題してブログを更新したあいさん。「さて、月曜日は 今日好き 鑑賞会の日です！」と切り出し、オリジナル恋愛リアリティーショー 『今日、好きになりました。』（ABEMA)の最新シリーズ『今日、好きになりました。テグ編』を娘と一緒に鑑賞する恒例の時間だと報告。
「今日も母子で きゃーきゃーですっっ▼！！！！」とテンション高めにつづり、抹茶アイスをスプーンですくいながら夢中になってリビングのテレビに釘付けになる娘の姿とともに「鼻の下伸びてますって！笑」とユーモアたっぷりにツッコみ、ブログを締めくくった。
恋の行方に一喜一憂しながら、母と娘で盛り上がる“月曜夜の定番時間”。ファンから「さくちゃんのお顔ってば！！！笑」「母娘でキャーキャーしてるの可愛い！！」 「今日好き仲間としてはその気持ちめっちゃわかる！！」といった声が寄せられている。
