【「ドンキーコング リターンズ HD」無料アップデート（Ver.1.1.0）】 1月21日 配信

任天堂は、Nintendo Switch用アクション「ドンキーコング リターンズ HD」の無料アップデート（Ver.1.1.0）を1月21

日に配信した。

今回のアップデートでは、ドンキーコングの相棒として新たにディクシーコングを選べるように。ディクシーコングは、ポニーテールを回転させることでジャンプ中にさらに浮き上がることができ、高い場所や遠くの足場にも移動できる。

また、一度クリアしたステージでは従来のタイムアタックに加え、ドンキーコングも周りの敵もすべてが高速になる「ターボモード」が選択可能となる。

□「ドンキーコング リターンズ HD 更新データ」のページ

□「『ドンキーコング リターンズ HD』を無料アップデート」のページ

【ドンキーコング リターンズ HD 無料アップデートのお知らせ】

ターボモードでは、目標時間内のゴールを目指そう。クリアタイムに応じて、「ゴールド」や「シルバー」のメダルが手に入る。

(C) Nintendo