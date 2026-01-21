「ドンキーコング リターンズ HD」無料アプデでディクシーコングが登場！すべてが速い「ターボモード」も追加
【「ドンキーコング リターンズ HD」無料アップデート（Ver.1.1.0）】 1月21日 配信
任天堂は、Nintendo Switch用アクション「ドンキーコング リターンズ HD」の無料アップデート(Ver.1.1.0)を1月21日に配信した。
日に配信した。
今回のアップデートでは、ドンキーコングの相棒として新たにディクシーコングを選べるように。ディクシーコングは、ポニーテールを回転させることでジャンプ中にさらに浮き上がることができ、高い場所や遠くの足場にも移動できる。
また、一度クリアしたステージでは従来のタイムアタックに加え、ドンキーコングも周りの敵もすべてが高速になる「ターボモード」が選択可能となる。
ターボモードでは、目標時間内のゴールを目指そう。クリアタイムに応じて、「ゴールド」や「シルバー」のメダルが手に入る。
