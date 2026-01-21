¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÀïÁè¤Î·ëËö¤òº¸±¦¤·¤¿!? Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎºÇÃæ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÉÔÂ¤¬Ê¼»Î¤Î»Îµ¤¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë§
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÀïÁè½ª·ë¤Î¤«¤²¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¢¤ê!?
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤âç±Ãå¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀïËö´ü¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÀï¤Ç¤Î¶ìÀï¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌµÀ©¸ÂÀø¿å´ÏºîÀï¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê1917Ç¯2·î¡Ë¡£»ØÄê¿åÏ©°Ê³°¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÁ¥¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ·Ù¹ð¤Ç·âÄÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³¤¾åÉõº¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÀø¿å´Ï¤ÇÄÌ¾¦¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎµÒÁ¥¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÀø¿å´Ï¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¡Ê1915Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¾èµÒ100¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀïÁè¤ËÉÔ»²²Ã¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎºîÀï¤òÃÎ¤ë¤È¤¿¤À¤Á¤ËÃÇ¸ò¤·¡¢ÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤¸¤áÏ¢¹ç¹ñÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÊª»ñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Àï¶É¤Ï°ìµ¤¤ËÏ¢¹ç¹ñ¤ËÍÍø¤Ë·¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¿¥É¥¤¥Ä´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡Ö¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔÀïÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹´ÏÂâ¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤è¤¦¤ÈÁ´´ÏÂâ¤Ë½Ð·â¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄËÌÉô¥¡¼¥ë·³¹Á¤Î¿åÊ¼¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤ËÈ¿¹³¤·¡¢È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¼çÍ×¤ÊÀï¤¤¤ÏÎ¦¾åÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÀï¤È¤Ï¤¤¤¨³¤·³¤Î¿åÊ¼¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯¡¢²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Êª»ñ¤ÎÉÔÂ¤Ç¿©»öÆâÍÆ¤â°¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Îµ¤¤ò¸ÝÉñ¤µ¤»Â³¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë´Î¿´¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤Ê¤¤¡£»Î´±¤Î¤è¤¦¤Ê¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¼»Î¤Ç¤âÁ¥¤Î¼§ÀÐ¤òÅð¤ó¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¦¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£11·î3Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥¡¼¥ë·³¹Á¤Î¿åÊ¼¤¿¤Á¤ÎÈ¿Íð¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥É¥¤¥ÄÁ´ÅÚ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ¡ÊÄëÀ¯¡Ë¤ÏÊø²õ¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏµÙÀï¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ª·ë¤Ç¤¹¡£ÍâÇ¯¡Ê1919Ç¯¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¶¦ÏÂÀ¯¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¥É¥¤¥Ä³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀïÁè¤ò¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¡¢½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¬¥¶¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¡Ë¤ÎÌäÂê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÀïÁè½ª·ë¤òÆ³¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¸À¤¤¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤¤¤«¤ËÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
