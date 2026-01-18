Xで公表

ボクシングの前IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（六島）が20日、自身のXを更新。19日に第2子となる女児が誕生したことを明かした。「家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました!!」と喜びをつづった。決戦26日前の朗報に「なんか縁起がいいね」「可愛い 勇気100倍ですね」と祝福が相次いだ。

西田は20日、自身のXに赤ん坊を抱っこする写真を投稿。「1月19日に第二子となる女の子が産まれました!! 家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました!!」と喜びをつづった。

西田は2024年5月のプロ9戦目で王座奪取。同12月に初防衛した。昨年6月8日に行われたWBC＆IBF同級王座統一戦12回戦でWBC同級王者・中谷潤人（M.T）に6回終了TKO負け。次戦は階級を1つ上げ、2月15日にIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で、同級6位のブライアン・メルカド・バスケスと拳を交える。西田は「試合まで残り26日 しっかり仕上げます」と意気込んだ。

この投稿にファンからは「うおー！！！」「わあ！おめでとうございます」「パピーパンチお披露目楽しみにしてます！」「なんか縁起がいいね」「可愛い 勇気100倍ですね」「おめでとうございます 更なる飛躍期待しております」と祝福のコメントが寄せられた。



