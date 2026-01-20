岡田准一と玉木宏が欧州最大の柔術大会に出場

ポルトガル・リスボンで行われている国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の柔術大会「ヨーロピアン2026」に、俳優で元V6のメンバー・岡田准一が出場。初戦敗退となったものの、同じく俳優でマスター4紫帯フェザー級（70キロ）で銅メダルを獲得した玉木宏と共に会場を沸かせると、海外ファンも熱視線を送っている。

「ヨーロピアン2026」は欧州最大の柔術大会。岡田は、マスター4黒帯ライトフェザー級に出場したが、黒帯5段の猛者マウロ・エアーズに激闘の末敗れた。一方の玉木は初戦で、見事に関節技を決めて勝利。続く準決勝で敗れるも3位入賞を果たしている。

IBJJF公式インスタグラムは、岡田と玉木のインタビュー映像を公開。動画の中で岡田は「僕は日本で俳優をしているんですけども、アクションをやることが多くて、ブラジリアン柔術というものをどう生かせるか考えながら練習しています」とコメントすると、海外ファンからも反応が相次いだ。

「私の好きな番組の俳優が柔術もやっているなんて、最高だ」

「オカダは本当にとっても有名な日本の俳優なのよ」

「2人とも日本で偉大な俳優よ」

「2人とも大好き!! 素晴らしい！」

「伝説だ」

「真の現代のサムライだ」

「これは柔術をもっと好きにさせる」

「彼らはとても強いのに、本当に謙虚に見える！」

2人はNetflixで配信された「イクサガミ」に出演。同作は、Netflix週間ランキング（非英語シリーズ）で首位を飾るなど、世界中で人気を博している。



（THE ANSWER編集部）