商店街ロケに“純ゾンビ”出現!?『MAD５』が立ち上がる！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#３を１月19日（月）夜11時より放送する。
『MAD５』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んでいく。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全５回にわたりお届けする。
１月19日（月）放送の#３では、『MAD５』が東京・杉並区にある方南銀座商店街を舞台に街ブラロケを敢行。くっきー！のタイトルコール「日本の商店街を盛り上げよう！」でロケがスタートし、ケムリも「すごいフラットな企画ですね」と驚くほど、いたって普通の商店街ロケとして幕を開ける。
しかし、その空気を一変させる“異変”が突如発生。不審がる『MAD５』のもとへ「くっきー！さん！ザコシさん！川北！ケムリ！」と叫びながら池田が駆けつける。なんとその手には鎖で繋がれたゾンビ化した相方・純の姿が……。池田は「一緒にネタ合わせしてたら、変な虫に噛まれてゾンビになっちゃった」と説明し、「まだネタやりたいっす」と商店街ロケの最中にもかかわらず“純ゾンビ”を人間に戻してほしいと懇願。
突如始まった“純ゾンビ救出ミッション”に『MAD５』が立ち上がり、商店街ロケを続行しながら純を人間に戻す方法を探すことに。ネギでの解毒、ビニールテープでの拘束など、商店街を巡りながらさまざまな手段を試むも『MAD５』の荒療治に”純ゾンビ”はまさかの逃走!? 果たして、純は人の心を取り戻すことができるのか？ さらに、#１で決闘の末、池田が“自らの髪を刈る”という奇抜な方法で撃退に成功した因縁の“川崎不良”が再び登場。相方を守るため、池田が再び不良たちの前に立ちはだかり、“しずる・池田vs川崎不良”の因縁対決が再燃。果たしてその結末は？前代未聞の特別番組『MAD５』#３は１月19日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
