Toi Toi Toi¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½é¤Î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡õEPÇÛ¿®·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤¬£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿·ÂÎÀ©¸å½é¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ØToi Toi Toi £±·î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡Á¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Toi Toi Toi¤¬¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ÇÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈºÆ½ÐÈ¯¡É¤ò¹ï¤à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡¡
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö·¯¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤ÇËë³«¤±¡£Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î´¶¾ð¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤ë°ì¶Ê¡£Â³¤¯¡Ö¤Í¤§¡¢¤À¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤äËÜ²»¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤«¤ÄÀÚ¼Â¤ËÉ½¸½¤·¡¢²ñ¾ì¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡¡
¡Ö¤¤ß¤µ¤¬¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò½À¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ÆÉÁ¼Ì¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Toi Toi Toi¤¬¼«¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬½Å¤Ê¤ë¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò´§¤·¤¿¡ÖToi Toi Toi¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ ¡¡
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡ÖToi et Moi ¡ÁÎÞ¤Îº¯¤¬Ç®¤¤ÍýÍ³¡Á¡×¤òÈäÏª¡£ÊÌ¤ì¤ä³ëÆ£¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë»Ä¤ëÁÛ¤¤¤ò¾ð´¶Ë¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡È¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¡É¤Î´Ø·¸À¤òÀÅ¤«¤Ë¾È¤é¤¹¡£¡ÖÎÞ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÄË¤ß¤òÊª¸ì¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖHAPPY CLIMAX¡×¡£Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤òºÇ¹âÄ¬¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤ÎÃæ¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£ ¡¡
¿·ÂÎÀ©¸å½é¤Î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ØToi Toi Toi £±·î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡Á¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤Ï¡¢Toi Toi Toi¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÂç¾æÉ×¡¢¤¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËToi Toi Toi¤Ï¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê£´¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿EP¡Øwith Toi¡Ù¤¬£±·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Toi Toi Toi¤¬¿·ÂÎÀ©¤ÇÉÁ¤¯¡Èº£¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²»¸»¤Ç¤â¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
