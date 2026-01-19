µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥Õ¡¼¥É¤È¿·¥Ù¥ó¥À¡¼Æ³Æþ¤Ç·ò¹¯»Ö¸þ¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÏ¢·È¤ò¹­¤²¡¢ÍèÅ¹ÌÜÅª¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥×¥ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¸þ¾å¤ÈµÒÃ±²Á³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊStarbucks¡Ë¤Ï1·î5Æü¡¢2026Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¡¦¥É¥Ð¥¤¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥â¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢CPG¡Ê¾ÃÈñºâ¡ËÊ¬Ìî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥Ö¡¼¥à¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë2¤Ä¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¨¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡ÊKhloud¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¡¢¥¨¥ì¥Î¥¹¡ÊEllenos¡Ë¤Î¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¶ÈÀÓ²óÉü¤ò¤á¤¶¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°¤­¤Î°ìÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£

¶ÈÀÓ²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¡¼¥ÉÊ¬Ìî¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó·È¤ò³ÈÂç

¥Õ¡¼¥ÉÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÊÁªÂò»è¤ä¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÊÄ´¹ç°ûÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¼è°ú¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÅ¹µÒ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ó¡¼¥¹¥È¡ÊMrBeast¡Ë¤Ë¤è¤ëAmazon¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ò½Ë¤¦¿·¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÆ±¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Ê¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Ï¢·È¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É²óµ¢¤âÁÀ¤¦

¤¿¤È¤¨¤Ð2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥¼¥ó»á¤ÈÄó·È¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥ºÊ¬Ìî¤Ç¤âÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¥ª¡ÊFarm Rio¡Ë¤ä¥í¡¼¥é¡¼¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡ÊRoller Rabbit¡Ë¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºò½©¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡ÊHello Kitty¡Ë¤È¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤È¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ë¿·¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó·È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹ÀïÎ¬¤Ï¡¢CEO¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ë¥³¥ë»á¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖBack to Starbucks ¡Á¸¶ÅÀ²óµ¢¡Á¡×·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£

¡ÖBack to Starbucks¡×ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë·ÑÂ³Åª¥³¥é¥ÜÅ¸³«

°ìÊý¤Ç¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Î¿·¤¿¤ÊÄó·È¤ò¡¢¼«¿È¤Î¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯»Ö¸þ¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇPR¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½ºß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¡õ¥½¥ë¥Æ¥£¡¦¥±¥È¥ë¥³¡¼¥ó¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¡¦¥Ð¥Ë¥é¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥é¥Æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ç·×47¥°¥é¥à¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à¡£¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤Î´ØÏ¢À­¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖBack to Starbucks¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº²¤ËºÆ¤Ó²Ð¤òÅô¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¸ÜµÒ¤òËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½Ö´Ö¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ê¸²½¤ÎÉý¹­¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢²æ¡¹¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÇ®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£

¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡Öµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Å¹ÊÞÂÎ¸³¡×¤òºÆ¹½ÃÛ

¤³¤¦¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄó·È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼´¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢Îò»ËÅª¤ËÅ¹ÊÞ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Öµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¡×¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î½Ö´Ö¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡ÊThe Life of a Showgirl¡Ë¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î½ËÊ¡¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥àUSAÂç²ñ¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥àUSA¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Äó·È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤ÏºÇ¶á¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊE.l.f. Cosmetics¡Ë¤Î¸µ´´Éô¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¤¥ô¡¦¥È¥ì¥À¥Î»á¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Ã´Åö¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤È¡¢Modern Retail¤¬°ÊÁ°Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

Åý¹ç·¿¥³¡¼¥Ö¥é¥ó¥É»Üºö¤ÏÍèÅ¹ÉÑÅÙ¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤«

¸½ºß¡¢¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åý¹ç·¿¤Î¥³¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ä¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î²ñ·×»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëËÌÊÆ¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÊGartner¡Ë¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥½¥Á¥ã»á¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÜµÒ¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¡¢Ã±¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¬¤ì¤ëÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤òºÆ³èÀ­²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤ä¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ÈÂç¤¹¤ëÅ¹ÆâÄó·È¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥ê¥ï¡¼¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÊµá¤·¡¢Å¹ÊÞÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¸ÜµÒ»Ù½Ð¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£

¶¨¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÏÃÂêÀ­¡ßÂçÎÌÀÜÅÀ¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ

¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¶¨¶È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹­¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£2025Ç¯¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥é¡¼¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸þ¤±¤Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¤ä¥Þ¥°¤ò´Þ¤à¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢´°ÇäÁ°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃÏ¸µÅ¹ÊÞ¤òÃµ¤·²ó¤ëÆ°¤­¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÏÃÂêÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÃª¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÍèÅ¹µÒ¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥½¥Á¥ã»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¸ÜµÒ¤Î»þÂåÀº¿À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¡£¡Î¸¶Ê¸¡§Starbucks is kicking off 2026 with more brand partnerships¡ÏGabriela Barkho¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë