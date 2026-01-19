昨季広島でプレーしたヴァレール・ジェルマンが現役引退を発表した

フランス紙「レキップ」によると、元フランスU-21代表FWヴァレール・ジェルマンが現地時間1月16日、フランスのテレビ局「Canal+」の番組に出演し、現役引退を発表した。

昨季までJ1のサンフレッチェ広島でプレーしており、35歳でスパイクを脱ぐ決断を下した。

ジェルマンは、父も元プロ選手というサッカー一家に育ち、モナコの下部組織からトップチームへ昇格した。モナコ時代には、現在レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・エムバペやコロンビア代表FWラダメル・ファルカオと強力な攻撃陣を形成。2016-17シーズンのリーグ・アン優勝やUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出に貢献するなど、黄金期を支えた。

その後はフランス国内のクラブを経て、2023年からオーストラリアのマッカーサーFCへ移籍。キャリアの最終章として2025年に広島へ加入し、日本で現役生活を終えることとなった。番組内でジェルマンは「正式に引退を発表します」と宣言。「素晴らしいキャリアを築き、ここ数年は家族とともに信じられないような人生経験をすることができたのは、幸運であり、また自分自身の功績でもありました。次のステップに進むときが来ました」とコメントしている。

SNS上では「華やかなキャリアの最後のチームとしてサンフレッチェ広島を選んでくれてありがとう！」「あらゆる面でうまい選手だった」「ルヴァンを取れたのはミンギとジェルマンのおかげでもある」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）