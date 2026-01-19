１８キロの減量に成功したアーティストのＭａｔｔがダイエットについて明かした。

１８日までにＹｏｕＴｕｂｅで「【超緊急動画】本気で痩せたい人必見！今すぐできるＭａｔｔ流ダイエット！」と題した動画をアップ。概要欄では「１ヶ月半で１８ｋｇ痩せた究極のダイエット術を公開！」と記した。

動画では「９月の頭に体重計を１１年ぶりぐらいに乗ったらなんと８２キロあって」などとダイエットすることを決めた理由を明かし、運動、エステ、漢方、食事改善と４つのポイントを紹介。運動面では「プロがいますので」と父の桑田真澄氏からのアドバイスも受けてトレーニング。食事は和食がメインで、「順番が大事で、先に入るものが本当に重要。先におかずに行ったりするんじゃなくて、ベジファーストでもなく、先にこのお味噌汁から行きます」と温かい汁物から食べると持論を展開。「（体を）先に温めた方がいいっていうのもあるので、味噌汁を取ることをおすすめします。本当にその食べ方をしてから全然体が変わっていったのですごくおすすめです」などと語った。

エステや料理の様子も公開したＭａｔｔ。コメント欄には「料理手際良くてすご！！！！マットさんのイメージ変わった！」「痩（や）せられてますます美しい」「えーーー痩せてさらに美になってる！！！」「別人すぎてびっくり」「本当に美意識が高い」などの声が寄せられた。

Ｍａｔｔは昨年１２月にＳＮＳで「遂（つい）に目標体重であった６４ｋｇになっておりますた（身長１８３ｃｍ）やったぁ」（原文ママ）と公表。「今年９／１時点で身長１８３ｃｍの８２ｋｇ ２週目で７５ｋｇ（−７ｋｇ） １０月前半にはすでに６６ｋｇ（−１６ｋｇ） 現在目標体重であった６４ｋｇに」と驚異の減量を明かした。