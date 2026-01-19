プロ野球・巨人にドラフト1位で入団した竹丸和幸投手が18日、新人合同自主トレで初のブルペン入り。坂本勇人ブルペン捕手を立たせた状態で、28球を投げました。

切れのよいチェンジアップを武器に、巨人の即戦力として期待されている竹丸投手ですが、“プロ初”のブルペンで試したのはストレートのみ。「（ストレートの方が）いいというほどではない。どちらかといえば変化球なんですけど…変化球と真っすぐが同じくらいです。いい力感で投げられたなと思います」と振り返りました。

初ブルペンということもあり、「バランスと、あとは力入れすぎないこと。その2点を意識して投げました」と話した竹丸投手。「それでもちょっと力が入っちゃったんですけど、7〜8割くらいで投げました」と、緊張感を明かしました。

ボールを受けた坂本ブルペン捕手は「真っすぐがキレイな感じはありました。『ズドン』というより、手元で伸びる感じ。みんなと違うのは受けていて思いました」と好感触の様子。

今後竹丸投手は捕手を座らせた状態で投げるなど、段階を踏みながらブルペンに入る予定。最後には「順調にきています」と好調ぶりを語りました。