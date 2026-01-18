暮らしのちょっとした悩みを解決し、日々の生活がグッとラクに。100円ショップで手に入る「本当に使えるアイテム」を3つ厳選します。ここでは、プチプラアイテム探しが大好きなESSEフレンズエディター3名が、お店で即買いしたアイテムを紹介します。

1：冬の必需品をもっと使いやすく！多彩に使えるマグネット収納

住宅収納スペシャリスト・KEACONさん（40代）が愛用しているのは、マグネット式のチューブホルダー。ハンドクリームに取りつけて冷蔵庫にはっておけば、すぐに使えるので重宝しているそう。

【写真】ハンギングフォルダーをゴミ袋収納に活かす

「冬場は手荒れがひどいので、お皿洗いのあとにすぐ塗れて助かっています。ほかにも、日やけ止めを玄関のドアにはったり、歯みがき粉を浴室の壁にはったりと使い方も自由自在！」（KEACONさん）

・ラバーマグネット チューブホルダー 約2.5×6.5cm（セリア）

2：ゴミ袋の収納が格段にラクに！生活感もうまく隠れます

ファイルボックスに引っかけて、書類を仕切るのに使うハンギングフォルダー。「わが家ではゴミ袋収納として活用しています」と語るのは、インテリアコーディネーターの篠えりさん（50代）です。

「大きさの違うビニール袋を折りたたんでセットし、ラベリングをすれば欲しい大きさの袋をすぐ取り出せるようになって感動！」（篠さん）

・ハンギングフォルダー 約22.8×34.5cm（セリア）

3：ストック品の「買い忘れ」が激減する超便利グッズ

整理収納アドバイザーのrenaさん（50代）がイチオシするのは、家庭の定番食材や日用品がイラストで描かれ、ストック管理に便利なマグネットシート。

「使い方はマグネットをホワイトボードに並べてはり、在庫が減ったものを『BUY』の欄へ移動させるだけ。買い物の前にボードの写真を撮れば、買い忘れることもありません」（renaさん）

・ストック管理マグネットシート 25×18cm（キャンドゥ）

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください