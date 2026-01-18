【義母介護は専業主婦のシゴト？】押し付けられたくない兄嫁たち…ドン引き＜第17話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第17話 どの口が言うわけ？
【編集部コメント】
リツコさんの鮮やかな手のひら返しにげんなりするアサカさん。それに乗っかり「私たちが正しい」と主張するサナエさんにも引いています。しかしお義姉さんたちにモヤモヤしつつも、アサカさんは一定の理解を示している様子。そもそも今回の問題は、「実の親の介護を嫁に丸投げして、ノータッチを決め込もうとした」タダノリさんたちに原因があるのです。お嫁さんたちに厳しく追及されたタダノリさんたちは、何を思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
