全国都道府県対抗男子駅伝は18日号砲

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われる。スタートは午後0時30分。17日はオーダーが発表され、箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新をマークして青学大を総合優勝に導いた岡山の黒田朝日は3区（8.5キロ）に入った。

2日の箱根5区激走から16日。黒田が再びタスキをつなぐ。18日号砲の全国都道府県対抗男子駅伝では、岡山の3区を託された。

箱根1か月前に大腿骨を疲労骨折しながら10区で区間新をマークした京都の佐藤圭汰（駒大）は、補欠となった。

昨年末の全国高校駅伝の1区（10キロ）で28分20秒の日本人最高記録をマークした福島の増子陽太（学法石川）、28分40秒で区間2位の兵庫・新妻遼己（西脇工）、28分52秒で区間3位の鳥取・本田桜次郎（鳥取城北）が今大会でも同じ1区（7キロ）で激突する。3人は揃って、今年の箱根駅伝総合4位だった早稲田大に進学する。

戦略的な当日変更が認められている箱根駅伝とは異なり、「監督会議終了時点から大会当日午前9時までの事故による競技者変更は、補欠をその区間の交替として補充することができるが、その場合、医師の診断書またはオフィシャルドクターの承認が必要である」と定められている。

箱根駅伝の往路3区では小型犬がコースに乱入して問題となったため、沿道の観衆への「お願い」には、昨年まではなかった「ペットをお連れの方は、道路に出ないよう、ご配慮ください」という項目が追加された。



