¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬°ÛÎã¤Î¸½ÌòÉüµ¢¡ÖÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×¡¡²áµî¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡Ä¥¯¥é¥Ö·èÃÇ¡Ö²ÄÇ½¤À¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¸µ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæMFÆ»Þ¼ÎÊÊ¿¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ø
¡¡¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì1Éô¡ÊJ5ÁêÅö¡Ë¥¨¥ê¡¼¥¹ËÅçFC¤Ï1·î16Æü¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿MFÆ»Þ¼ÎÊÊ¿¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Þ¼¤ÏÀçÂæ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÌÀ¼£Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ËÆþÃÄ¡£2019Ç¯¤«¤éÀçÂæ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ÷µª¤òÃø¤·¤¯Íð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å´Ú¹ñ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ê¤É4¤«¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ»Þ¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÆþÃÄ¥ê¥ê¡¼¥¹Æâ¤ÇÈ¯É½¡£Æ»Þ¼¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö²áµî¤Î·Ð°Þ¤ò´Þ¤á¤Æ¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÀÌó¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ø·¸À¡¢µ¬Î§¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ª¤è¤Óµá¤á¤ë¹ÔÆ°´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆþÃÄ·Ð°Þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Þ¼¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖºòÇ¯5·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¿¿Ùõ¤ÇÇ®°Õ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¡¢ºÆ¤ÓÁª¼ê¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸²á¤Á¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿Æ»Þ¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë