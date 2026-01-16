¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤¬¹â¤¤£·¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î11Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤È¿·¤¿¤ËÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£·¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¡×¤òÆÃ½¸¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤·¤¿º£²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç´ÑµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆÀÅÀ¤¬£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£¸åÈ¾¤ËÈ¢ºêÍµÌéÁª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PK¤Ç¤Þ¤¿¤â¤ä¥É¥¤¥Ä¤¬µÕÅ¾¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¾¿¹·øÀ¿Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤É°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ì²ó¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤È¶¦¤ËPK¤òÌÔÆÃ·±¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤ÏPK¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤Ï³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¤Î¥¢¥Ù¥ÞÆüËÜÂåÉ½±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áü¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Î¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¾ìÌÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖWÇÕ¤Ç°ì¾¡¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤Î¹â¤µ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹WÇÕ¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¡££·ÂÐ£·¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¤Ë¤â»î¹ç³«»Ï»þ¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î£²ÂÐ£²¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£±Ê¬·Ð²á¤´¤È¤Ë£±¿Í¤º¤Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë£·¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤¦¤Î¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤é£µÊ¬¸å¤È¤¤¤¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬Áê¼ê¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢³«»Ï15ÉÃ¤ÇÆÀÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»î¹ç±¿¤Ó¤¬ÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£±Ê¬·Ð²á¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¶¸¤Ç¤¤ë»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Á¤¬Áª¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£±²ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸Â¤êÆÀÅÀ¤¬£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ä»î¹çÁ°¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç·èÄê¤¹¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤âÂ¸ºß¡£¥×¥ì¡¼µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥ëÀßÄê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â½ª»Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Àîùõ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍè¤ë¡ªËÍ¤¿¤Á¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÀîùõ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÊüÁ÷²ó¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ÈÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤º²æ¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¹¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿Àîùõ¤µ¤ó¤ËÀ¾Â¼¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤ê¾è¤êµ¤¤Ë¡£¡ÖÎý½¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°ðËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ£»ÞMYFC¤È»î¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°Ç¤MC¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëJ£²¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¦Æ£»ÞMYFC¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ®è½²¦¤µ¤ó¤âÀîùõ¤µ¤ó¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¤Þ¤À¸«¤ÌÄ©Àï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
