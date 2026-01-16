¡Ö¶â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÂçÎÌ¤Î¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤«¡ÄÃË2¿ÍÂáÊá¡¡¼«Âð¤«¤éÌó3000¾û¤Î¸þÀº¿ÀÌô¤â²¡¼ý
ÂçÎÌ¤Î¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÄ·½ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È¾®ÀôÉÒ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¤Ï2025Ç¯¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ150¾û¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÌô¤ÎÈÎÇäÀè¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¾®ÀôÍÆµ¿¼Ô¤ËÌô¤ÎÆþ¼ê¤ä¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¡Ö¸þÀº¿ÀÌô¤ò½ÅÊ£¤·¤ÆÉþÌô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¡¢Ìó3000¾û¤Î¸þÀº¿ÀÌô¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¶â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£