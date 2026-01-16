¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£ÁÀë¸À¡¡£±£³Ç¯ÅÁÀâ¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤È¶¦Æ®¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂ³¤º£¥ª¥Õ£²¿ÍÌÜ¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï³ÚÅ·¤Ç²áµî£²Ç¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¡¢£²£´Ç¯¤Ï£³£²¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤òÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£µð¿Í¤ÏºòÇ¯ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ßÀèÈ¯À°È÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¿·³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ç¤ÏÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¿¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂ§ËÜ¤¬²Ã¤ï¤êÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤¬¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤¹¡£
¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£³Ç¯¤Ï£±£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢µð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È³ÚÅ·½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÅìËÌ¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ëÅÁÀâ¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÄÃæ¾¤Èµð¿Í¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¶¦Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ê¤Î¤ê¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¹£°Ç¯£±£²·î£±£·Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£µºÐ¡£È¬È¨¾¦¡¢»°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë£±£µ¾¡¤Ç¿·¿Í²¦¡££²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î¿·¿Í¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¡££±£´Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¡££¸»î¹çÏ¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Î£Î£Ð£ÂµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ£´£¸¥»¡¼¥Ö¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£²¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£