²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤¿Æ±Î½¤¬¡Ö¤â¤¦Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×È¾Ç¯¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ø»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×

¡Ö¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤Î¤«¡×¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÎÆ±Î½¤Ï¡Ö¤â¤¦Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë²ñ¼Ò¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦ÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹Æ±Î½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Á¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡¢É®¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·È¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¡¢¤½¤ÎÆ±Î½¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ¯¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿·Ð°Þ¤¬»ä¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð°Þ
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà½÷¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ²òÊü´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿²¤Æµ¯¤¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ë¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼¤á¤ëÁ°¤Ï¡Ö²Ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²Ë¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¤è¤¦¤ËÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£