¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤òË¬¤ì¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£±·î£±£´Æü¡¢¸ÅÅÔÆàÎÉ¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤ËË¡Î´»û¤ò»¶ºö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡¡Ö¸ÅÃ«Àµ³ÐË¡Î´»û´ÉÄ¹¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¶âÆ²¤Ç¡Ø¼á²à»°ÂºÁü¡ÙµÚ¤Ó¡ØÌô»ÕÇ¡ÍèÁü¡ÙÅù¤ò¡¢À»Îî±¡¤Ç¡ØÀ»ÆÁÂÀ»ÒÁü¡ÙµÚ¤Ó¡Ø·Ã»üË¡»ÕÁü¡ÙÅù¤òÇÒ´Ñ¤·¤¿¸å¡¢ÂçÊõÂ¢±¡¤Ç¡ØÉ´ºÑ´Ñ²»Áü¡ÙµÚ¤Ó¡Ø¶ÌÃî¿ß»Ò¡ÙÅù¤òÇÒ´Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î´»û¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖºòÇ¯¡¢Î¾¹ñ¤¬¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ïµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎË¬Æü¤òÄÌ¤¸¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤­¹ç¤¦ÄÁ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤·¤¿¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁíÍý¤Ï¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¤Ç¤¹¤Í¡ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡Ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Öµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤¬ÊÌ³Ê¡×¡Ö¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£