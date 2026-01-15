½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¡ÖÆü¤Î´Ý¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤Î¤«¡×¡¡DeNAÁ°´ÆÆÄ¤¬»øJ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë
»°±ºÂçÊå»á¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇDeNA¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»°±ºÂçÊå»á¤¬15Æü¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥¨¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ã¿è¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¹ñºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤Î¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£Ìîµå´Ñ¤â¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¿»ö¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÌò³ä¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£»°±º»á¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÂç»ö¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¤¬¡ÈÂÇÅÝ¡¦ÆüËÜ¡É¤ò·Ç¤²¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£¤Þ¤¿»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¾ÍèÅª¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´¤¯Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Æ¬¤Ë¡£Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Âå¤Î¤È¤¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î»þ·×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡É¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¤ß96Ëü8000±ß¤Ç¸ÂÄê100ËÜ¤ÈÄ¶¥ì¥¢¤À¡£ÆÃÊÌ¤Ê1ËÜ¤òº¸¼ê¤Ëµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£¸å¤Ï¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë