¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡ºÇ°¦¤ÎÊì¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÈá¤·¤ß
¡¡1·î13Æü¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¼«¿È¤ÎÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Î¸¶Éðµ±Âå¤µ¤ó¤¬12Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¿¤ÎÊì¤ÎÆÍÁ³¤Î»àµî¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÈá¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µ±Âå¤µ¤ó¤Ï12Æü¸áÁ°7»þ12Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï17Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¶Í¥±Ã«ºØ¾ì¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÓ¼ç¤Ï¶¿¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢°ìÈÌ»²Îó¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ÏSNS¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆ°ÍÉ¡£Æ±»þ¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò»Ù¤¨¤ÆÍè¤¿µ±Âå¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ô¤Ò¤í¤ß¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤É¤¦¤«¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß²¼¤µ¤¤¡Õ
¡¡¶¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿µ±Âå¤µ¤ó¡£2025Ç¯8·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¿¤ÎInstagram¤ÇÊì¤Î92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Î¸ª¤òÊú¤¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿Æ»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ôº£Ç¯92ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤À¤è¡Õ¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤È¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ÝÇ½À¸³è¡£¶¿¤¬°ÎÂç¤Ê²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯7·î¤Ë¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶¿¤µ¤ó¤Ï¡¢15ºÐ¤Ç¼õ¤±¤¿±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¿¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³Êì¿Æ¤«¤éÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ô¤¢¤ó¤¿¤Ï¶å½£ÃË»ù¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì²ó¸À¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬ÃË¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ¤È¼¸Ó£¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¹ç³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î²ñ¾ì¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤ª¤ê¡¢»öÌ³½êÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½À¸³è53Ç¯¤ò·Þ¤¨¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Êì¤Ë¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤â¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤Ë¹ÈÇò¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¿Æ¹§¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µ±Âå¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¶¿¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£