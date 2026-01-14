»þÅì¤¡¤ß¡¢£´Ç¯È¾¤Î²á¹ó¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¹ðÇò¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season£µ¡Ù¤Î#£²¤ò£±·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î£´Ì¾¤¬¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
£±·î13Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î#£²¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È14ºÍ¤ÎÊì¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï14ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·15ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤È15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤Î£²Ì¾¤ò¼èºà¡£10Âå¤ÇÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
15ºÐ¤Î»þ¤Ë£¸ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½ºß33ºÐ¤Î¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±È¯³ÐÅö»þ¡¢¿Æ¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤ÇÈà»á¤Î¼Â²È¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¿¿¤ÃÀè¤ËÈà»á¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¡£Åö½é¤Ï¡Ö°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà»á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç16ºÐ¤Ç·ëº§¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦»ä¤¬Æ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤Éþ¤Ç¤ªÊ¢¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¼«¿È¤¬°û¿©Å¹¤ä¹©¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±£·¤«·îÌÜ¤ËÀÚÇ÷Áá»º¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÉþÌô¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Ø©¤â¤¹¤´¤¤¤·ÉûºîÍÑ¤Ç¼ê¤â¿Ì¤¨¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤â¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤Ç¤â²Ô¤¬¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÎ×·î¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¸åÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º»þ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Êì¿Æ¤ÎÍÓ¿å¤È·ì±Õ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¸ÆµÛÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¿·À¸»ù²¾»à¤Ë¡£¡Ö¡Ø»ä¤Î²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Æ°¤¤¹¤®¤¿¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¿É¤¤·Ð¸³¤â¹ðÇò¡£¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬½õ»º»Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤¤¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ä¹ÃË¤òÉ®Æ¬¤Ë£·¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£É×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¸½ºß£·¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢£µ¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¸å¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¡Ê»Ò°é¤Æ¤¬¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î»ñ³Ê¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤âÌÀ¤«¤·¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ïµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶Ã²¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¸½ºß£³ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»þÅì¤¡¤ß¤¬¡¢¼«¿È¤Î½Ð»º·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¸²Èù¼øÀº¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¤ä¤Ä¤Ç¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æ´¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»þÅì¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£´Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑÁ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿»þÅì¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤Î¤Ï¤ª¶â¡×¡ÖÆüËÜ¼Ö¤Î¤¤¤¤¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö²¿¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë»þÅì¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¸²Èù¼øÀº¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Íñ»Ò¤ÈÀº»Ò¤ò¼õÀºÍñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¿ÈÂÎ¤Ë¡ËÌá¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿Í¹©¼øÀº¡¦ÂÎ³°¼õÀº¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤â²òÀâ¤·¤¿»þÅì¤Î¸ÀÍÕ¤ËMC¿Ø¤â¡ÖÂçÊÑ¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡Ë¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤âÊüÁ÷¡£¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç·Ð¤ÆµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿ÃË½÷£¸Ì¾¤Ï¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ò£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍ¶¤¤¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤äÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÃËÀ¿Ø¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿½÷À¿Ø¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤¬¡Ö·ë¹½½÷À¿Ø¤¬¥¬¥Á¤Ê¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢°Õ³°¤ÊÎø¤ÎÌð°õ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£MC¿Ø¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤Ê¤¡¡×¤È»ëÀþ¤òÃí¤°¡¢Ê£»¨¤ÊÎøÌÏÍÍ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÈþÃ«¼ë²»¤¬¸½Ìò»þÂå¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡£ÈþÃ«¤Ï¡Ö¡ÊÈà»á¤Ï¡Ë£¸Ç¯´Ö¡¢°ìÀÚºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¡Ê¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¡Ë»Ï¤á¤Æ£¶Ç¯´Ö¤Ï¥¼¥í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö£¶Ç¯ÌÜ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÈþÃ«¤Ï¡ÖBTS¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÈà¤é¤¬Ê¼Ìò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÁÓ¼º´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÃËÍ·¤Ó¡É¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃËÍ·¤Ó¤ò²ò¶Ø¤·¤¿ÈþÃ«¤Ï¡ÖDM¤È¤«¡¢°û¤ß²ñ¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ËÆÏ¤¤¤¿DM¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃËÀ¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÍÌ¾¤ÊÊý¡×¤â¤¤¤¿¤ÈË½Ïª¡£³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ÇÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
