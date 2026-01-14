¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù4¼ï¤Î±ÇÁü½ÐÂ·¤¦ ¨¡ ¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¢¤ê¥Ò¥ó¥È¤À¡×¤È´ÆÆÄ¤¬°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù4¼ïÎà¤Î¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡õ¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤Ï¡ÖÍ½¹ðÊÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î·à¾ì¾å±Ç»þ¤Ë4½µÏ¢Â³¤Ç²ò¶Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¸ø³«Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Ë·à¾ì²ò¶Ø¡¢Íâ²ÐÍËÆü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤Î½Ð±é¼Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ë¤è¤ë¥½ー¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÅÐ¾ìÁ°ºî¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥³¥á¥Ç¥£Ï©Àþ¤«¤é°ìÊÑ¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Âè3ÃÆ¤Ë¤Ïµì¥·¥êー¥º¤Î¡ØX-MEN¡Ù¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX ¡¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ë¡¢¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¡¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ìー¥ó¥·¥ãー¡Ê¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡Ë¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥µ¥Þー¥º¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þー¥¹¥Ç¥ó¡Ë¤¬Ì´¤ÎºÆÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬21À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Âè4ÃÆ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¤Ç¿·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥ê¡Ê¥ì¥Æ¥£ー¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È¡Ë¡¢¥ï¥«¥ó¥À²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥à¥Ð¥¯¡Ê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥åー¥¯¡Ë¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡Ê¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¡£¥Þー¥Ù¥ë¤é¤·¤¤Ì´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¡¢¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤Ï¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î4½µ´Ö¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä
Ãí°Õ¤·¤Æ¡£
#DoomsdayHasBegun¡×
º£²ó¤Î4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ï¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙËÜÊÔ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¼«ÂÎ¤¬Ã»¤¤Á°Æüëý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤È¥½ー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤ÏÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ï¥«¥ó¥À¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Îº½ÇùÃÏÂÓ¤ÏµõÌµ¤ÎÃÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀâ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¤È¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¤Î´Ö¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¯¤ÊÈáÁÔ´¶¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤¬¡Ê¡Ö¥í¥¡×¤ä¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡ËÌÇ¤Ó¤æ¤¯±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£
¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤Î¡ÖÃí°Õ¤·¤Æ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#DoomsdayHasBegun¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸½ºß´°Î»·Á¡£4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£¡ÊC¡Ë2025 MARVEL.
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£