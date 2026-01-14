ベッキーのバックハグにくっきー！大興奮、さらにしずる池田が…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）の#２を１月12日（月・祝）夜11時より放送した。
『MAD５』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。なお、本番組はくっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして、全５回にわたりお届けする。
１月12日（月・祝）放送の#２では、タレント・ベッキーをゲストに迎え、巨大工場を舞台にケムリとベッキーが何者かに囚われた『MAD５』メンバーの救出に挑む。まずケムリとベッキーが向かった部屋には、極悪非道な悪魔に体を乗っ取られた“デビルくっきー！”が。悪魔を追い払うために対決に挑むことになったケムリとベッキーは、“デビルくっきー！”が用意した３つのゲームで戦うことに。「15秒で水を多く飲めた方が勝利」という意外にシンプルなゲームでケムリが先勝を飾ると次の対決では「興奮させられたら勝利」という完全にベッキーをターゲットにしたゲーム内容が明かされる。「身体にタッチ、または言葉責めで俺を興奮させることができたら勝利」と説明した“デビルくっきー！”に対し、「制限時間は？」「興奮させればいいんでしょ？」とすんなり受け入れたベッキー。ケムリが「なんでベッキーさんも全然やる感じなんですか？」「すごいこと言ってますよ」と困惑する場面も。
いざ勝負がスタートすると、スキンシップで誘惑を試みるベッキーにキスを仕掛けようとする“デビルくっきー！”。その表情にケムリからは「もう興奮してんだろ！」とツッコミが入るもゲームは続行。正面からのアプローチは危険だと察したベッキーは背後にまわり「大好き」と“密着バックハグ”で勝負をかけるが、「キスしたい」「小指舐めさせて」と“デビルくっきー！”の要望はエスカレートするばかり。ついにはベッキーが自身の小指を差し出して……。さすがの対応力を見せたベッキーに視聴者「ベッキープロだわ」「さすがベッキー」「体張っててすごい」と衝撃の声が溢れた。
その後、なんとかくっきー！救出に成功したケムリとベッキーは、次に「モヒカンの童貞だ」と名乗る“デビル池田”が待ち受ける部屋へ。#１では“髪を刈って不良撃退”という捨て身の覚悟を披露し「この番組に懸けすぎ」と反響を呼んだ池田。そんな池田は自身が回答側の“大喜利勝負”や目隠しで竹刀の真剣白刃取りに挑戦するなど身を削るゲームを展開。そして最後の対決では“自転車のタイヤを尻で止める”と豪語。くっきー！も「生ケツで!?」と驚く中、ベッキーが全力でこぐ自転車のタイヤに池田が尻を直撃……！その瞬間に聞こえた「キューン」という音に一同は「F-1みたいな音なった」と爆笑。くっきー！も思わず「お前ケツやばいんちゃう？」と心配したものの予期せぬ“変な音が鳴る”という結末に笑いの余波が広がった。視聴者からも「おもろすぎwww」「ベッキーがこんな笑ってるの見たことない」「カズマの後先考えない頑張り方めっちゃ良い」と反響が寄せられた。
また、お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子のお面を被った“デビル川北”の救出では「当たりを引いたら勝ち」のくじ引き対決で、ベッキーが思わぬ窮地に立たされることに。川北が「当たり以外は嫌なお題が書いてある」と語るくじ引きで、ベッキーが引いたのは「ギリ勝っていると思う女性タレントを言え」と書かれたカード。ベッキーは「最悪だよ」「なんでこの番組で損しなきゃいけないの、急に呼び出されてさ……」と抗議したものの、腹を括り“とある女性タレント”の名前を回答。まさかの人物に『MAD５』メンバーも驚く中、苦渋の決断を迫られたベッキーは「ごめんね」と天を仰いだ。そのほか、ハリウッドザコシショウの救出では“モノマネクイズ”が出題されたが……。“デビルザコシ”の様子に「怖ぇ」「めっちゃ乗っ取られてる」と戦慄が走る事態に。
ただでさえ“MAD”な芸人たちが、極悪非道な悪魔に体を乗っ取られた姿に視聴者も騒然となった本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。また、番組終盤で判明した“黒幕・ベッキー”と川北の「熱湯早飲み対決」を含む『MAD５』#２完全版を「ABEMAプレミアム」限定で配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
