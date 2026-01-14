世界最大規模のカーショーとして、毎年1月に千葉・幕張メッセで開催されている「東京オートサロン」。44回目の開催となった今年は、コロナ禍以降最多の27万2383人の車好きが来場し、盛り上がりをみせた。

「東京オートサロン」というとカスタムされた車はもちろんだが、出展ブースを盛り上げるコンパニオンの女性たちも例年、注目の的だ。近年は彼女らを表彰する『東京オートサロンコスチュームアワード』も開催されている。

その一方で今回は、とある来場者男性の"撮影マナー違反"もあったようで──。

スポーツ紙文化部記者が話す。

「1月10日夜、モデルやレースクイーンとして活動する瀬名ひなのさん（@hinan0n_）がXで、『下半身だけ撮られてました。とても不快です。やめてください』と投稿。『東京オートサロン』に出演中、アマチュアのカメラマンから盗撮被害に遭ったと発信しました。

"証拠"として公開された写真にはハンディカメラを持った男性が、瀬名さんの下半身をアップにして撮影している姿が写っていました。また同じくコンパニオンとして参加した辻門アネラさんもこの前日、『AREXのブースでずっとドアップで下半身とか動画撮ってるやついたから、声かけたけど、どこに禁止って書いてある？って言われた』などと自身のSNSで同様の被害を訴えています」

イベント事務局が公式サイトで公開している〈写真・動画等の撮影および配信・投稿に関するルール〉によれば、〈出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影〉は禁止事項と明記がある。明らかなマナー違反と思われる撮影行為を報告した瀬名さんの投稿に、SNSで注目が集まった。

「瀬名さんの投稿には多くのユーザーからコメントが寄せられた。あるユーザーからは『なぜ撮られるのが不快な部位を露出する仕事をしているにも関らず不快感をあらわにするのでしょうか』との書き込みがあり、これに対して彼女は『バックショットで撮るのはいいです。パーツ撮りは規定で禁止されているのでやめてください』と私見を述べた。ネットユーザーの間では"コンパニオンいる、いらない問題"で論争になっているようです」（同前）

"下半身撮影問題"は一時、Xのトレンドになり大きな話題になっている。そんななか、NEWSポストセブンはイベント終了後に渦中の瀬名さんに取材を試みた。

瀬名さん本人が明かす。

「サロンの開催にあたっては、他の女の子たちも『ルールを守ってください』といった発信をして、規定について周知していました。そんななかでの出来事だったんです。

当日、会場に行くと関係者やファンから『下半身だけ撮影している男がいる』と話がまわってきて、キモいなと思っていたらまさか自分のところにも現れた。自分の番になった時にたまたま、私のファンがその人を見つけて証拠の写真を撮ってくださって、スタッフが対応してくれました。運よく、体格のいいスタッフさんがいたこともあり、特に暴れる様子もなくその人は目の前で写真を消してくれたそうですが、周りに女性しかいなかった可能性を考えると怖いですよ」

この男性は周到な手口で瀬名さんを撮影していたという。本人がこう続ける。

「そもそもローアングルで全身を撮影される方は結構いらっしゃるんです。ルールさえ守ってくれたら、それ自体は問題ない。でもこの人は明らかに狙って盗撮している様子だったんですよね。

ローアングルで撮ると体勢でわかるんですけど、この人はバレないようにわざわざ隣のブースから、しかもカメラは目の高さに合わせるような形で、ズームして下半身を撮っていたんです。あれだけ注意したのに、次の日も来場していたという話もあって、さらに気持ち悪いと思ってしまいました」

10日に投稿をして以来、瀬名さんが使っているSNSアカウントには批判が殺到。その中には心ない中傷の言葉もあったようだ。

「今もちらほらDMがきたりしますね。わざわざインスタグラムまで飛んできて『ブス』という人とか。ネットの掲示板まで立っちゃって、そこでも『ブス、ブス』と……。レスが100件以上はついていました。

ほかにも、『車だけ撮りたいから、邪魔』って主張されている方もいたんですけど、それはお門違いだと思います。そもそも私は当日、1時間の枠で20分しかブースに立っていないし、コンパニオンが邪魔というお客さんはいくらでも調整ができる。それに集客という点でも、『コンパニオンいらない』というのは暴論ではないでしょうか。

『嫌なら仕事を変えろ』『こんな仕事しかできなくてかわいそう』なんて声もありますが、正直なところ余計なお世話です。私はコンパニオン以外の仕事だってしているし、好きで被写体になっているんです。そういうコメントは論点がずれている」（同前）

日本を代表する一大イベントなだけに、最低限のマナーは守って楽しんでほしいものである。