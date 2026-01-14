米倉涼子主演『エンジェルフライト THE MOVIE』松本穂香、遠藤憲一ら“エンジェルハース”再集結 舞台はメキシコ
俳優の米倉涼子が主演するPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』が、Prime Videoにて2月13日より240以上の国と地域で世界独占配信される。2023年に配信され大きな反響を呼んだドラマ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の映画版として、ドラマシリーズに登場したエンジェルハースメンバーらキャストたちが再登場。ティザー予告が解禁となった。
【動画】『エンジェルフライト THE MOVIE』ティザー予告
本作は、「第10回開高健ノンフィクション賞」を受賞した佐々涼子のノンフィクション『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』（集英社文庫）を原作に、国境を越えて遺体を遺族のもとへ届ける“国際霊柩送還士”という知られざる仕事に光を当てたヒューマンドラマ。映画版では、物語の舞台がメキシコへと広がることが明らかに。
主人公は、羽田空港内に事務所を構える小さな会社「エンジェルハース」の社長・伊沢那美（米倉）。情に厚く、妥協を許さない那美を中心に、個性豊かなメンバーたちが、哀しみを抱えた遺族と向き合いながら、故人を母国へ送り届けていく。
海外で活躍できる国際霊柩送還士に憧れを抱いて入社した頑固な新人・高木凛子役の松本穂香、同僚からの信頼が厚い遺体処理のスペシャリスト・柊秀介役の城田優、噂好きでシニカルな事務担当・松山みのり役の野呂佳代、チームのムードメーカーで元ヤンの若手社員・矢野雄也役の矢本悠馬、癒し系運転手・田ノ下貢役の徳井優、那美の上司であるヤクザな会長・柏木史郎役の遠藤憲一ら、クセが強いけれど結束力は固いエンジェルハースのメンバー。
前作のドラマの直後から始まる本作にはさらに、那美の恋人で8年前に海外で事故死したと言われている足立幸人役の向井理、那美の息子・航役の織山尚大と那美の娘・海役の鎌田英怜奈、幸人が巻き込まれた事件を追う刑事・黒崎役の谷田歩など、ドラマシリーズからの続投組が勢ぞろいする。
解禁となったティザー予告では、那美を中心にエンジェルハースのメンバーが再び新たな試練に挑んでいく姿が描かれる。国際霊柩送還の仕事に日々励む那美のもとに、8年前海外の事故で安否不明となった恋人・足立幸人がメキシコで生きているかも…という情報が届くところから始まる本作。
「今さら知りたくもない」という那美だが、柏木会長の命令で、メキシコで亡くなった日本人送還のため現地へ飛ぶことに。故人の魂を迎えるメキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも自身と幸人の過去と向き合うことになる。
一方、エンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア・イタリア・アメリカ・日本が舞台となる世界をまたにかけた厳しい案件に立ち向かう。国境を越え、あらゆる試練を乗り越えて、ご遺体を母国で待つ遺族の元へ届けるプロフェッショナルたちの物語が、再び観客の心を震わせ日本中を感動で包み込む。
松本は「那美の過去や、ドラマでは描ききれなかった部分が気になっていた」と続編参加への喜びを語り、城田も「生と死について、改めて考えさせられる作品」とコメント。向井理は「映画で初めて、幸人の思いや道筋が描かれる」と見どころを明かしている。
本作は、Amazonプライム特典対象作品として配信予定。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
■松本穂香（高木凛子役）のコメント
前作のドラマを撮っていた時から続編をやりたいというお話を聞いていたので、「あ、ついにやるんだ」と思いました。私自身、那美さんの過去やドラマでは描ききれなかった部分が気になっていたので嬉しかったのと、エンジェルハースの皆さんがとにかく面白くて。続編にも参加できて良かったです。また皆さんにお会いできるように頑張ります。
■城田優（柊秀介役）のコメント
続編を一人のファンとして待ち焦がれていました。きっとたくさんの方たちが今回の作品を観て生や死に対してまた色んな事を感じてもらえるんだろうなと思います。僕はこの作品に参加できたことを、俳優としても一人の人間としても本当に誇りに感じています。めったにそういう作品には巡り合えないですが、心から参加できて良かったと思っています。
■矢本悠馬（矢野雄也役）のコメント
今回は映画ということで連続ドラマの撮影と比べると、エンジェルハースの皆さんと過ごす時間が短くて寂しかったです。でも今作では矢野も成長して一つの案件を丸っと担当することで、国際霊柩送還士という仕事をやり遂げることができ、その困難さややりがいをたっぷり味わえたなと思います。
■野呂佳代（松山みのり役）のコメント
続編の撮影がめちゃくちゃ楽しかったです。前回は慣れる前に撮影が終わってしまい、最後の方に皆さんとやっと仲良くなれたのですが、あれから２〜３年が経ち、今回は最初から監督や皆さんと相談しながら撮影できたのが楽しくて、まだまだ演技していたいと思えたことがとてもうれしかったです。
■徳井優（田ノ下貢役）のコメント
楽しく撮影をさせていただきました。スタッフの皆さんありがとうございました。とくに制作部の皆さまお疲れ様でした。今回、それぞれのキャラクターが抱える想いや個性がより鮮明に描き出されていて、物語としての深みがぐっと増したと感じています。各登場人物の『らしさ』が際立つことで、作品全体の熱量が上がったと思います。徳井的に、本作はドラマ版よりさらに泣ける要素が増していると思います。ぜひご覧ください。
■向井理（足立幸人役）のコメント
ドラマシリーズの時から、いろいろな涙を流しながら拝見していました。時には悲しく、時には温かく。毎回それぞれの回に感情移入していたこの作品が映画になると聞いて、とてもうれしかったです。私の役柄は過去のパートしかなく、現在はどうなっているのかはっきりしないままでした。ですが、今回の映画で彼の思いや道筋を描いていただきました。米倉さん演じる那美との関係はどうなるのか、最後まで見届けていただければ幸いです。
■遠藤憲一（柏木史郎役）のコメント
ドラマを撮影している時から、きっとこれは続編があると思っていました。前作の配信が始まってから、たくさんの方に観ていただけて多くの反響がありました。もう一回柏木会長を演じられて嬉しく思いました。今回の映画版では野呂ちゃんと一緒のシーンが多く、撮影中は彼女のリアクションがとても面白く、見ていて楽しかったです。そして相変わらず涼子ちゃんの魅力がいっぱい詰まっています。映画版もいくつかの心に沁みるエピソードで成り立っています。それらが集まり珠玉の作品になっています。お楽しみに。
