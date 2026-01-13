人気の“ナイトパッケージ”を標準化し、よりスポーティに進化

メルセデス・ベンツ日本は2025年12月16日、「GLE」「GLEクーペ」および「GLS」に新ラインナップ「ナイトエディション（Night Edition）」を追加し、同日より販売開始しました。

今回、発表されたナイトエディションは限定車ではなく、通常ラインナップとしてカタログモデルに追加設定されます。

【画像】超カッコいい！ これが新「“3列7人乗り”SUV」です！（27枚）

GLEは1998年誕生の「Mクラス」を前身とする3列シート7人乗りのプレミアムSUVで、オンロード・オフロードを問わない高い走行性能が特徴です。GLEクーペはそのスタイリッシュなクーペバージョンです。

GLEのボディサイズは全長4925mm×全幅2020mm×全高1780mm、ホイールベースは2995mmです。

GLEクーペは5人乗り仕様で、全長4940mm×全幅2020mm×全高1715mm、ホイールベースは2993mmです。

いっぽうのGLSは、車名の「S」が示す通り、大人7名がゆったり乗車できるボディサイズと上質な室内空間を持つ、メルセデスの最上級SUVです。

GLSのボディサイズは全長5210mm×全幅2030mm×全高1840mm、ホイールベースは31355mmです。

今回追加された「ナイトエディション」は、ブラックアクセントを施したスタイリッシュな装備を標準化し、より洗練されたデザインを求めるユーザーに向けたモデルです。

いずれも「450d」グレードをベースとしています。パワートレインは3モデル共通で、最高出力367馬力・最大トルク750Nmを発揮する3.0リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジン「OM656M」を搭載。

これにISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせることで、短時間のブーストやスムーズなアイドリングストップからの再始動を実現し、力強さと高効率を両立しています。

GLE ナイトエディションのエクステリアは、ナイトパッケージの採用により、ドアミラー、ルーフレール（SUVのみ）、フロントリップ、リアバンパーがブラック仕上げとなり、ドアハンドル上部はダーククロームで引き締められています。

足元には、黒を基調とした22インチAMGアルミホイールを標準装備し、圧倒的な存在感を放ちます。

インテリアには「本革／ナッパレザー（ブラック）」を採用。アンスラサイトオークウッドのトリムや本革巻スポーツステアリングと組み合わせ、上質で統一感のある空間に仕立てられています。

また、エアマティックサスペンションを標準装備しており、路面状況に応じた快適な乗り心地を提供します。

GLS ナイトエディションは、従来の「GLS 450 d 4MATIC」から名称を改め、装備を大幅に強化した新エントリーモデルという位置づけです。

ホイールは従来の20インチから、なんと”23インチAMGアルミホイール”へ大径化。

さらにAMGラインエクステリアとナイトパッケージを標準化し、フロントグリルもダーククロームに変更されるなど、フラッグシップにふさわしい重厚感あるスタイルを実現しました。

インテリアもナッパレザーの本革シートや本革巻スポーツステアリング、アンスラサイトオークウッドトリムを標準装備し、スポーティさと品格を両立させています。

価格（消費税込）は、GLE 450 d 4MATIC スポーツ ナイトエディションが1482万円、 GLE 450 d 4MATIC クーペ スポーツ ナイトエディションが1518万円、GLS 450 d 4MATIC ナイトエディションが1534万円です。

※ ※ ※

これまでオプション設定だった人気のナイトパッケージや大径AMGホイールを標準装備しながら、価格バランスにも配慮された「ナイトエディション」。

特にGLSでは23インチという迫力のホイールが標準となるなど、見た目のインパクトと満足度を重視する層にとって、非常に魅力的な選択肢となりそうです。