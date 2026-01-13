佐野勇斗「本当に大好き」M!LKメンバーへの深い愛を明かす「11年経っても思う」

1月13日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、M!LKがVTR出演。佐野勇斗が、メンバーへの愛を明かした。

番組では、M!LKメンバーが出された質問の内容に対し、“自分が1番だ”と思ったら札を取り、個性をアピールするという企画の様子が公開された。

この中で、“グループの中で1番メンバーのことが好きなのは？”といった質問で真っ先に札を取った佐野は、「この5人で色々成し遂げてる瞬間、今もこうやって『ZIP！』さんの取材させてもらってる時とかも、1番楽しいなって思うのがその（5人でいる）タイミングで」「11年経っても思うってことは、もう好きなんだろうなって」とコメント。

また、“メンバーが好きすぎてしたこと”を聞かれると、「携帯のホーム画面、メンバーですね」と明かし、「本当にみんなめちゃくちゃ笑顔で、純粋な素の笑顔っていうのがすごい好きでそれをホーム画面にしてます」「本当に大好き」と、メンバーへの深い愛情を覗かせていた。