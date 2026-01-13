高橋克典、舞台公演で高知へ「この人の役できると思うんだよなぁ」
俳優の高橋克典が13日までにオフィシャルブログを更新。舞台公演のため訪れていた高知で出会った偉人の像との２ショットと願望を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
舞台『忠臣蔵』高知公演を終えた高橋。11日、「またね高知」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「わずか２本でしたが、お客様は超満員」と振り返り、 「いかがでしたか!?」と観客への感謝を込めたメッセージを送った。
一方で「若いキャスト達は夜な夜な飲みにいったらしいけど、20年ぶりの高知だったのになにも堪能してない」と苦笑い。限られた滞在時間の中、公演後にゆっくり街を楽しむ余裕がなかったことを明かした。
それでも帰路につく前、タクシーで移動しながら「少しだけ市内観光」をしたといい、高知城をはじめとする街並みや路面電車の風景、土産物店に並ぶ鰹節や食品の写真を公開。空港では「わ。カツオブシじゃ！！笑」と驚きつつ、呉の冷凍鰹のタタキをお土産に購入したことも報告した。
さらに、高知龍馬空港にある坂本龍馬像とのツーショットも披露し「僕この人の役できると思うんだよなぁ。歳は大丈夫。役者ですから。笑」と冗談交じりにつづり、俳優らしい視点で旅を振り返った。
最後は「高知、いずれまた来たいなぁ」と名残惜しさをにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「素敵な場所だね」「行ってみたいな」「高知公演お疲れさまでした」や「イケメン２人」「カッツが演じるの見てみたい」「龍馬役、絶対似合うと思います」「お顔の傾向も似てらっしゃると昔から思ってました」「高橋克典さんの坂本龍馬が見たい」「土佐弁話しているの聞いてみたい!!」「この人の役できるぜよ」「いつかぜひ、坂本龍馬を演じる高橋克典さんを拝見したい」「遊び心があり、器が大きく、懐の深い人物像、粋さと人間味を併せ持つ役柄こそ、克典さんの魅力がいっそう輝くはず」などの声が寄せられている。
