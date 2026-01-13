PSG¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡Ö1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡¡¥Ñ¥êFC¤¬Âç¶âÀ±¡Ä¸½ÃÏ¾×·â¡Ö´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×
¥Ñ¥êFC¤¬PSG¤Ë¾¡Íø¤¹¤ëÂçÈÖ¶¸¤»
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¡¢¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É32¤Ç¥Ñ¥êFC¤Ë0-1¤ÇÇÔÀï¡£
¡¡2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¾×·â¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê©»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤Ï¡Ö1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏPSG¤¬½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ºÆ»°¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥êFC¤Î¼é¸î¿À¥ª¥Ù¥É¡¦¥ó¥«¥ó¥Ð¥Ç¥£¥ª¤¬´öÅÙ¤Ê¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡×¤È¥ó¥«¥ó¥Ð¥Ç¥£¥ª¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾29Ê¬¡¢PSG¤¬ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢MF¥¤¥é¥ó¡¦¥±¥Ð¥ë¤¬´°àú¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢FW¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¤¥³¥Í¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Í£°ì¤Î·èÄêµ¡¤ò¥Ñ¥êFC¤¬¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âFW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤äFW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤é¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¼Â¤é¤º¡£¥Ñ¥êFC¤Ï¸åÈ¾¤Ë1ËÜ¤·¤«¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¡£°ìÊý¤ÎPSG¤Ï17ËÜ¤â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸úÎ¨¤Îº¹¤¬·ë²Ì¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡ÖOM¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿4ÆüÁ°¤È°ã¤¤¡¢¥Ñ¥êFC¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ÈGK¤ÎÊ³Æ®¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥êFC¤ò¾Î»¿¡£PSG¤ÎÇÔÂà¤Ç¤ÇÂç²ñ¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë