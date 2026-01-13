禁断のAマッソ・加納イジり…ついにバンドマンとの結婚を語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#345を１月11日（日）夜11時より無料放送した。
１月11日（日）放送の#345では芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”お笑いコンビ・Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」をお届け。以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「加納さんイジったって意味ない」と発言したのをきっかけに決行された当企画。きしたかのをはじめ「加納をイジりたい」というお笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆、お笑いトリオ・リンダカラー∞、ピン芸人・野田ちゃんが集結。スタジオゲストのタレント・峯岸みなみも加わり、芸人界でもタブー視されていた“加納は誰にもイジられてこなかった問題”にメスを入れた。
番組では、加納のプロフィールや魅力を引き出すトークを展開するニセ企画「ツッコミ芸人図鑑・Aマッソ加納編」で加納を呼び出す。加納登場前には、ピンでの単独ライブや文筆家としての活動、誰も触れられていない「バンドマンとの結婚」まで、加納の“地雷”を洗い出し、イジりプランの作戦会議も。
そして、いざニセ企画がスタートすると「『ツッコミ芸人図鑑』でわたしが第１弾なわけない」「今『チャンスの時間』でやることじゃない」と懐疑的な目を向ける加納。「観たよ」「柔らかい話」と不穏な発言まで飛び出し、一時中断する事態に。
その後ニセ企画を再開し、まずは加納のプロフィールを深掘りしながら“エッセイのタイトル”や“金の話”をイジっていくことに。加納のエッセイタイトル『イルカも泳ぐわい。』に事前の打ち合わせ通りノブが「なんやそのタイトル」とツッコミを入れたところから、後輩芸人たちが積極的に動き出す。植田が「『イルカも泳ぐわい。』は結構売れた？」と切り込むと加納は「初版にしてはそこそこ」と回答。続けてリンダカラー∞・Denが「どれぐらい印税入ってきた？」と“金の話”を投げ込むと、加納は「100万も入ってないんじゃない？」「ちょっと覚えてないですけど」と答えましたが、明言しない加納にスタジオには微妙な空気が。誰も口を開かない“静かな間”ができたことに、高野は耐えきれず「無理じゃねぇかよ！」と絶叫。「（イジり）何発いったんだよ、今」「俺たち何発いってた！？」と声を荒げ、「印税も言ってくれたやん」と宥める大悟にも「何あの言い方は！」と不満を爆発。「『100万もないんちゃうかな』って、なんだ！」「『100万もない』で笑うヤツがいるか！一番笑えない数字だろ」と叫びまくる高野にスタジオは爆笑。
また、加納の“バンドマンとの結婚”について、今まで誰も触れてこなかった話題にも切り込む。週刊誌に結婚を突っ込まれた経緯を語る加納にリンダカラー∞・たいこーが「どんな人なんですか？」と直球質問。「バンドマンのボーカルとかギターとかあるじゃないですか」とより具体的な質問をしたたいこーに、加納は苦笑しながら「ボーカルです」と答え、一同を驚かせる。さらに音楽のジャンルをきかれた加納は「ロック」と回答。今まで誰も聞けなかった加納の新情報に一同大盛り上がりの中、きしたかの・岸大将が漏らした「ど真ん中いくんですね」という言葉に、加納自身も爆笑。「加納ならベースとかいきそう」という千鳥の言葉にも、加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべていた。
また、馴れ初めをきかれた加納は「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聞いてください』って。『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白。峯岸から「旦那の方がファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」と認め、「苗字って変わったんですか？」というリンダカラー∞・りなぴっぴの無垢な問いにも“戸籍上の苗字”を打ち明けるなど後輩たちのイジりに対応した加納。しかし、“プロポーズ”や“デート”など、さらに踏み込んだ質問が続くと高野が再び爆発。プロポーズは「ホンマに覚えてなくて、ぬるっと……」、デートも「カラオケ行ったことない」「結婚してからほぼない」「泊まり旅行行ったことない」と返した加納に高野は「質問をかわしてるだけじゃねえか！」と怒りが噴出。「『覚えてない、覚えてない』って。今考えて一番恥ずかしいやつを言え！」「カラオケも泊まりもデートも行けよ」と大声で捲し立てる高野にスタジオは爆笑に包まれた。
そして番組終盤では、加納に“モノマネ”や“ノリツッコミ”などの無茶振りを仕掛けるが……。加納の姿に高野が「見てらんねぇよ！」「地獄じゃねぇかよ！」と半泣き状態に!? 本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
１月11日（日）放送の#345では芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”お笑いコンビ・Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」をお届け。以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「加納さんイジったって意味ない」と発言したのをきっかけに決行された当企画。きしたかのをはじめ「加納をイジりたい」というお笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆、お笑いトリオ・リンダカラー∞、ピン芸人・野田ちゃんが集結。スタジオゲストのタレント・峯岸みなみも加わり、芸人界でもタブー視されていた“加納は誰にもイジられてこなかった問題”にメスを入れた。
そして、いざニセ企画がスタートすると「『ツッコミ芸人図鑑』でわたしが第１弾なわけない」「今『チャンスの時間』でやることじゃない」と懐疑的な目を向ける加納。「観たよ」「柔らかい話」と不穏な発言まで飛び出し、一時中断する事態に。
その後ニセ企画を再開し、まずは加納のプロフィールを深掘りしながら“エッセイのタイトル”や“金の話”をイジっていくことに。加納のエッセイタイトル『イルカも泳ぐわい。』に事前の打ち合わせ通りノブが「なんやそのタイトル」とツッコミを入れたところから、後輩芸人たちが積極的に動き出す。植田が「『イルカも泳ぐわい。』は結構売れた？」と切り込むと加納は「初版にしてはそこそこ」と回答。続けてリンダカラー∞・Denが「どれぐらい印税入ってきた？」と“金の話”を投げ込むと、加納は「100万も入ってないんじゃない？」「ちょっと覚えてないですけど」と答えましたが、明言しない加納にスタジオには微妙な空気が。誰も口を開かない“静かな間”ができたことに、高野は耐えきれず「無理じゃねぇかよ！」と絶叫。「（イジり）何発いったんだよ、今」「俺たち何発いってた！？」と声を荒げ、「印税も言ってくれたやん」と宥める大悟にも「何あの言い方は！」と不満を爆発。「『100万もないんちゃうかな』って、なんだ！」「『100万もない』で笑うヤツがいるか！一番笑えない数字だろ」と叫びまくる高野にスタジオは爆笑。
また、加納の“バンドマンとの結婚”について、今まで誰も触れてこなかった話題にも切り込む。週刊誌に結婚を突っ込まれた経緯を語る加納にリンダカラー∞・たいこーが「どんな人なんですか？」と直球質問。「バンドマンのボーカルとかギターとかあるじゃないですか」とより具体的な質問をしたたいこーに、加納は苦笑しながら「ボーカルです」と答え、一同を驚かせる。さらに音楽のジャンルをきかれた加納は「ロック」と回答。今まで誰も聞けなかった加納の新情報に一同大盛り上がりの中、きしたかの・岸大将が漏らした「ど真ん中いくんですね」という言葉に、加納自身も爆笑。「加納ならベースとかいきそう」という千鳥の言葉にも、加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべていた。
また、馴れ初めをきかれた加納は「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聞いてください』って。『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白。峯岸から「旦那の方がファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」と認め、「苗字って変わったんですか？」というリンダカラー∞・りなぴっぴの無垢な問いにも“戸籍上の苗字”を打ち明けるなど後輩たちのイジりに対応した加納。しかし、“プロポーズ”や“デート”など、さらに踏み込んだ質問が続くと高野が再び爆発。プロポーズは「ホンマに覚えてなくて、ぬるっと……」、デートも「カラオケ行ったことない」「結婚してからほぼない」「泊まり旅行行ったことない」と返した加納に高野は「質問をかわしてるだけじゃねえか！」と怒りが噴出。「『覚えてない、覚えてない』って。今考えて一番恥ずかしいやつを言え！」「カラオケも泊まりもデートも行けよ」と大声で捲し立てる高野にスタジオは爆笑に包まれた。
そして番組終盤では、加納に“モノマネ”や“ノリツッコミ”などの無茶振りを仕掛けるが……。加納の姿に高野が「見てらんねぇよ！」「地獄じゃねぇかよ！」と半泣き状態に!? 本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.