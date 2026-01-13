ÂæËÜÄÌ¤ê±é¤¸¤¿¤Î¤Ë¡Ä¿ùºé²Ö¡¢´ÆÆÄ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¥À¥á½Ð¤·¤Ë¡Ö¾×·âÅª¡× Îà»÷»ö°Æ¤âÂ³¡¹
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù(14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ë¿ùºé²Ö¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÆâËÙÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Îº£ÀôÎÏºÈ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£º£Àô´ÆÆÄ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¿ùºé²Ö¡¢º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ
»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿ùºé¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ÇµÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤ä±é½ÐÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÎã¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡ØÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯Á°¤Ë²¿¤«¤ò»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«? ¼¡¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¤¤Ç!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÏÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Çµï¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÀª¤¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¾ì¤ÇÁê¼ê¤Î¿Í¤È¸«¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¡Ø¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¯¤«¤é¡ÈÂ®¤¤¡¢Â®¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÎà»÷»ö°Æ¤ò¼«Çò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ùºé¤¬ÆâËÙ¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ä¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆâËÙ¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÈÂª¤¨¤¿º£Àô´ÆÆÄ¡£ÆâËÙ¤¬¡Ö¡È¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡É¤Ï(º£Àô´ÆÆÄ¤Ë)¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Åö¿Í¤Ï¡Ö¤¢¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿!?¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(º¸¤«¤é)À®ÅÄÎ¿¡¢¿ùºé²Ö¡¢ÆâËÙÂÀÏº
(º¸¤«¤é)¿ùºé²Ö¡¢º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ
»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿ùºé¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ÇµÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤ä±é½ÐÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÎã¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡ØÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¯Á°¤Ë²¿¤«¤ò»¡¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢º£Àô¤µ¤ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«? ¼¡¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¤¤Ç!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ùºé¤¬ÆâËÙ¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ä¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆâËÙ¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÈÂª¤¨¤¿º£Àô´ÆÆÄ¡£ÆâËÙ¤¬¡Ö¡È¤Û¤Ã¤Ú¤¬¼è¤ì¤ë¡É¤Ï(º£Àô´ÆÆÄ¤Ë)¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Åö¿Í¤Ï¡Ö¤¢¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿!?¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(º¸¤«¤é)À®ÅÄÎ¿¡¢¿ùºé²Ö¡¢ÆâËÙÂÀÏº